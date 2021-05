[Silicon Carne] Le DeFi de la Finance

Le monde change et le modèle financier qui allait avec est peut-être en train de vivre ses dernières heures. La chose n’est pas nouvelle mais le mépris grandissant du citoyen pour le monde de la finance s’est mêlé aujourd’hui aux sirènes de la Blockchain et autres crypto-monnaies. Les individus reprennent le contrôle et s’affranchissent de leur statut de victime perpétuelle pour devenir enfin acteur.

On fait le point cette semaine sur le futur de la finance avec mes invités. Comment les banques et les gouvernements réagissent-ils à cette nouvelle donne ? Et à quoi faut-il s’attendre dans les années qui viennent ?

Invites :

Arnaud Auger, directeur adjoint du Lab d’innovation de BNP Paribas à San Francisco.

Eve Halimi, co-fondatrice de Alinea Invest une toute nouvelle startup basée à NYC qui propose une nouvelle manière d’investir en bourse.

Thibauld Favre, co-fondateur de Fairmint. Basée aux US, Fairmint propose un modèle révolutionnaire qui permet aux entreprises de se financer directement auprès de leur communauté.