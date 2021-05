[Livre Blanc] Rapport sur la croissance des applications mobiles 2021

Ce tout nouveau rapport Adjust, proposé en partenariat avec Facebook, met à nu le macro-environnement de l’économie des applications en analysant de manière perspicace la santé du secteur et les grands changements survenus tout au long de 2020. Le Rapport sur la croissance des applications mobiles, basé sur les données de la plateforme Adjust, dévoile les marchés se développant le plus rapidement et identifie les verticales d’application essentielles stimulant la croissance. Voici quelques-unes des grandes perspectives dégagées : Les applications de gaming tiennent encore le haut du classement mondial, constituant la meilleure verticale de notre Score de croissance. Ce résultat se doit en grande partie aux business models novateurs (hypercasual, notamment) et aux jeux instantanés conçus pour engager les utilisateurs par le biais de mécanismes simples et gratifiants.

C’est en Inde que le marché des applications se développe le plus vite au monde actuellement, avec 700 millions d’abonnés mobiles uniques, dont 451 millions d’utilisateurs Internet. Les verticales du divertissement et des applications professionnelles ont affiché la plus forte croissance, alors que l’e-commerce semblait à la peine.

La région APAC fait la une du e-commerce en 2020, la Corée et le Vietnam occupant le haut des tableaux en tant que marchés à plus forte croissance dans le commerce mobile-first. Au Vietnam, en particulier, les applications affichent une forte marge de croissance grâce à la présence simultanée de marchés sous-exploités et de consommateurs avides.

La tendance à suivre dans les applications de divertissement se situe dans l’augmentation des abonnements. Selon l’étude menée par Adjust, avec les données Apptopia, 79 % des 225 premières applications du Google Play Store et 49 % des 225 premières applications de l’App Store sont basées sur des abonnements, bien que cette catégorie ne constitue que 1 % de l’ensemble des applications.

Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Adjust est une entreprise internationale du SaaS en B2B. Née au cœur de l'économie des applications mobiles et grandie d'une passion pour la technologie, l'entreprise compte 16 bureaux dans le monde. Au total, plus de 50 000 applications ont intégré les solutions Adjust pour sécuriser leurs budgets et améliorer leurs résultats.

