Silicon Carne: Le War Time CEO

Les périodes de crise demandent aux entrepreneurs d’adapter leur management. En temps de crise, plus que jamais les entreprises ont besoin d’un leadership capable de prendre des décisions difficiles pour traverser la période difficile. En tant que CEO, cette crise est l’occasion pour vous de vous révéler et de progresser. C’est un moment unique. Dans le même temps, certains ont tendance à utiliser la crise comme excuse pour se comporter mal envers leurs employés mais aussi leur entourage. Dans cet épisode de Silicon Carne je vous propose d’évoquer avec mes invité(e)s le concept du WAR TIME CEO.

Invité(e)s :

Elsa Jungman, CEO et fondatrice de ELSI Beauty.

Barbara Meyer, HR et start-up coach, auteur de plusieurs livres sur le management d’équipe et le leadership.

Bertrand Patriarca, CEO et fondateur de Washos.

