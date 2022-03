[Silicon Carne] Quantum computing: Olivier Ezratty et Fanny Bouton décryptent la technologie quantique

Vous en avez peut-être entendu parler, il s’agit d’une nouvelle génération d’ordinateurs qu’on présente comme magiques. On nous dit même qu’ils pourraient guérir le cancer, le réchauffement climatique et pourquoi pas les mystères de l’île de Paques.

En tout cas, le battage médiatique autour de ces ordinateurs quantiques ne fait qu’augmenter au fil des années, et les entreprises et les gouvernements investissent aujourd’hui des milliards dans le domaine. La technologie, elle, progresse à tel point qu’elle donne déjà du fil à retordre aux super ordinateurs classiques.

Et comme dans le cas des crypto-monnaies, de l’IA et d’autres domaines à la mode, on y comprend pas grand chose et on a vite fait de se retrouver face à des charlatans. Moi-même, c’est un sujet que je ne connais pas bien et j’ai voulu faire une émission sur le quantique pour y voir plus clair. J’ai du coup invité deux vrais experts qui vont avoir la lourde tâche de nous expliquer ce qui se cache derrière le Quantum.

Invités :