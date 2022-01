[Silicon Carne] Que retenir de l’année 2021 ?

Et voilà, 2021 est fini et on se dit que c’est pas plus mal, tant il faut l’avouer, cette année a été bien merdique…

On pensait avoir atteint le summum en 2020, puis 2021 est arrivée et les choses n’ont fait qu’empirer. Il s’est en fait passé tellement de choses dans le monde et, naturellement, dans le monde de la Tech, qu’il semble impossible que tout cela se soit produit en l’espace de 12 mois.

J’avais envie de revenir sur l’année écoulée, et réfléchir avec mes invités sur ce que nous avions vécu, vu et appris. Je vous propose donc de passer en revue plusieurs événements tech et de regarder ensemble ce qui a retenu le plus notre attention en 2021.

Invités :