[Silicon Carne] Quelles sont les nouvelles formes de financement adoptées par les entrepreneurs?

Pour les entrepreneurs qui cherchent à développer leur startup, lever des fonds est une étape souvent vitale. Mais depuis quelques mois, la voie traditionnelle du capital-risque n’est plus la seule option.

Le Venture Capital a longtemps été synonyme d’innovation et de croissance pour les startups. L’argent, le prestige et les conseils fournis par les sociétés de capital-risque ont aidé de nombreux entrepreneurs à créer leur startups. Et bien que la pandémie de Covid-19 ait initialement ralenti les investissements, le marché a rebondi pour battre des records au second semestre 2021 (144 milliards de dollars).

Pourtant, quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit que la donne a changé et de nouvelles formes de financements sont adoptées par de plus en plus d’entrepreneurs. On voit aussi émerger une nouvelle génération de fonds et des investisseurs d’un nouveau genre. Plus autonomes et plus dynamiques, ils bouleversent le paysage du venture.

Aujourd’hui, le capital-risque « à la papa » n’est plus la seule option, que ce soit pour les startupers qui cherchent à se développer rapidement, ou pour les individuels qui veulent investir dans la Tech.

Dans cet épisode de Silicon Carne, on vous dit tout sur le nouveau visage du Venture Capital. On passe en revue les nouvelles formes de financement qui s’offrent aux startups et les nouveaux modèles de fonds. Du crowdfunding, aux Business Angels en passant par les Rolling Funds, on vous explique tous les avantages et les inconvénients.

Invités :