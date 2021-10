Bloom lève 11 millions d’euros auprès de Dassault Systèmes pour analyser les données issues des réseaux sociaux

Plus de 4,2 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux dans le monde, soit plus de 53% de la population mondiale. Une aubaine pour les entreprises qui veulent être à l’écoute des clients en se penchant sur ce que les internautes publient sur ces plateformes. Afin d’analyser ces contenus, la startup française Bloom développe une plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux sociaux.

Elle lève aujourd’hui 11 millions d’euros auprès Dassault Systèmes et des investisseurs historiques, avec la participation de la BPI à hauteur de 2,5 millions d’euros, pour s’étendre à l’international. Bloom annonce également un partenariat avec Dassault Systèmes qui vise à agrémenter le système d’exploitation de ce dernier, 3DEXPERIENCE.

Un modèle plus que jamais pertinent

Fondé en 2016 par Bruno Breton (Publicis, Bolloré Média…) et Alexander Polonsky, Bloom exploite les données et opinions publiques des utilisateurs des réseaux sociaux afin de permettre aux marques de saisir des opportunités ou encore d’anticiper des crises. Un modèle plus que jamais pertinent alors que les réseaux sociaux ont gagné 490 millions de nouveaux utilisateurs l’année dernière, à la faveur de la pandémie. Bloom revendique à ce jour une quarantaine d’entreprises clientes dont de grands groupes à l’instar de Danone, LVMH, Sanofi ou encore Nestlé. En avril 2020, l’entreprise a conclu un partenariat avec Capgemini, géant mondial du conseil et de la transformation digitale, via sa filiale Capgemini Invent.

« Les échanges publics entre les communautés recèlent des données et des opinions d’une richesse et d’une qualité incroyables, et ne sont à ce jour, que partiellement exploités« , commente Bruno Breton, CEO de Bloom. « Nous sommes entrés dans une ère dominée par les influences du consommateur, du patient, et du citoyen. L’analyse profonde de ces influences révèlent des signaux faibles, des tendances qu’il faut capter et traiter. Les données qualifiées seront ensuite bonifiées par les technologies de modélisation collaborative de Dassault Systèmes en fonction du client et de son secteur. Bloom entre dans une nouvelle étape de diffusion de sa technologie et son expertise. »

Catalyser un «écosystème d’acteurs d’excellence»

Dans le cadre de son partenariat avec Dassault Systèmes, Bloom renforcera la plateforme de ce dernier, 3DEXPERIENCE, en y intégrant ses données sociales. La startup indique qu’elle s’appuiera sur le cloud de 3DS Outscale, né en 2010 sous l’impulsion de Dassault Systèmes, alors que le débat concernant la souveraineté des données pour les entreprises françaises face à l’hégémonie des géants américains fait rage.

« Dans l’économie de l’expérience, la startup Bloom dispose de technologies uniques qui la positionnent comme pionnière de l’inférence sociale. Dassault Systèmes a pour objectif de catalyser, avec la plateforme 3DEXPERIENCE, un écosystème d’acteurs d’excellence », affirme Bernard Charlès, vice-président du conseil d’administration et directeur général de Dassault Systèmes. Bloom ambitionne désormais de passer à l’étape supérieure en se développant à l’international.

Bloom : les données clés

Fondateurs : Bruno Breton et Alexander Polonsky

Création : 2016

Siège social : Neuilly-sur-Seine, Île-de-France

Secteur : réseaux sociaux

Activité : plateforme d’intelligence artificielle dédiée à l’analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux sociaux