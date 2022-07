[Silicon Carne] Retour sur la NFT NYC, le « SXSW du monde Web3 »

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

On est à NY à l’occasion de la NFT NYC. La NFT NYC, c’est un peu le SXSW du monde Web3, mais cette année la conférence a lieu en plein crash des crypto et je me suis dit que ce serait cool de vous mettre dans mes bagages et de vous faire vivre de l’intérieur l’ambiance de la conférence.

Je vais vous emmener dans les panels, on va interviewer plein de monde et puis on va essayer de se glisser dans les soirées picante. Silicon Carne à la NFT NYC 2022, ça commence maintenant !

Invités :