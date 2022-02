Future of Work: la course de Deskare pour répondre aux enjeux du travail hybride

Depuis l’avènement du télétravail, les solutions technologiques permettant sa bonne exécution se multiplient. Sur ce marché, la jeune startup Deskare, lancée en juin 2021 et basée à Station F, entend se faire une place sur ce marché à conquérir. C’est dans ce contexte que la startup a levé 1,2 million d’euros le mois dernier auprès de business angels.

« Nous sentions que nous avions besoin d’accélérer au niveau du recrutement et de la technique pour proposer au plus vite la meilleure solution, puisque le besoin des entreprises de mieux organiser le travail hybride, il est maintenant », explique Vianney Goater, CEO de Deskare.

Fondé sous l’impulsion de ce dernier, avec Thomas Dauphin (COO) et Victor Fritz (CTO), Deskare édite une plateforme SaaS d’organisation du travail hybride, intégrée aux SIRH et outils de communication internes par API. La solution permet notamment aux collaborateurs d’enregistrer leurs jours de présence au bureau et de télétravail sur une interface commune à l’entreprise, ce qui permet d’organiser les plannings et de s’assurer de disposer d’un poste de travail libre en arrivant au bureau. « Les utilisateurs ont également accès aux agendas des membres de leurs équipes pour se retrouver au bureau en même temps qu’eux », souligne Vianney Goater.

« C’est à la fois une histoire de temps perdu et d’adhésion des collaborateurs »

Si des solutions comme Google Agenda ou Excel sont utilisées par de nombreuses entreprises, Deskare a constaté que cette gestion du travail hybride « prenait énormément de temps aux offices managers et aux DRH, car il fallait rappeler aux collaborateurs de reporter leurs jours de télétravail ». « C’est à la fois une histoire de temps perdu et d’adhésion des collaborateurs, qui ne voyaient pas l’intérêt de faire cela. » Par ailleurs, Deskare mise sur l’historique de données, qui indique notamment le taux d’occupation des espaces, qu’il met à disposition des administrateurs afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées.

Depuis son lancement, la startup a séduit plus de 30 clients, dont les licornes Ledger et Back Market. Face aux acteurs émergents sur ce marché, comme MOFFI, un outil de réservation d’espaces de travail, ou encore Witco, qui a levé 12 millions en septembre dernier, Deskare se positionne comme une solution qui n’est pas « juste un outil de réservation de places », mais une plateforme sur laquelle « les collaborateurs vont avoir un contact quotidien ». La startup a misé sur le design de la plateforme afin qu’elle soit simple d’utilisation et engageante pour l’utilisateur.

Retrouvez l’interview de Vianney Goater, co-fondateur et CEO de Deskare :