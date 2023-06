[Silicon Carne] Silicon Valley Enigma

Cette semaine je vous propose de pénétrer dans les arcanes de la Silicon Valley pour vous en dévoiler quelques uns de ses secrets.

Vous êtes nombreux à m’envoyer vos ouvrages sur le sujet de la Tech soit pour me remercier d’y avoir participer ou soit parce que vous pensez qu’ils pourraient m’intéresser et je vais être franc avec vous, je n’ai malheureusement pas le temps de tous les lire…

Mais il y en a un qui m’a interpellé dernièrement, il s’intitule “La Tech, Quand la Silicon Valley Refait le Monde” (Editions du Seuil). Ecrit par Olivier Alexandre, chercheur au CNRS, cet ouvrage a la prétention de décoder l’énigme de la Silicon Valley et quand je l’ai reçu, j’avoue m’être dit “si un chercheur au CNRS arrive à percer le mystère de la Silicon Valley alors je veux bien me faire moine…” Alors je vous l’annonce, je viens de commander ma soutane sur Amazon…

Du coup je me me suis dit qu’il fallait que j’invite Olivier Alexandre dans Silicon Carne pour mon ordination. Je lui ai envoyé un message sur Twitter et les voies du seigneurs ne sont pas si impénétrables que cela puisqu’il m’a répondu immédiatement et le voilà dans Silicon Carne !



Sommaire de l’émission :

Le monde extraordinaire de la Tech

Un capitalisme à l’envers

La figure de l’entrepreneur

La religion de l’avenir

Un ennemi à abattre

Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Silicon Carne et vous adorez l’émission ? Alors c’est le moment d’acheter les NFTs de Silicon Carne çà se passe sur siliconcarne.uncut.network !!



J’ai considérablement réduit son prix à seulement 5 petits dollars 💰, car je suis en train de tester quelque chose…

Désormais, chaque page de NFT est dotée d’un espace de discussion 💬 dédié où vous pouvez discuter avec les invités de l’émission, les autres propriétaires du NFT et moi-même.

Je crois fermement que les NFT peuvent créer des micro-communautés éphémères et extrêmement qualitatives autour de sujets spécifiques. Dans ce cas, par exemple, 27 personnes pourront participer à une conversation passionnante sur le New Space avec nous. En fixant un prix (même symbolique), nous évitons également la présence éventuelle de trolls 😜

Je vous propose de faire ce test ensemble !