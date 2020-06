Silicon Carne: Silicon Valley, Should I Stay or Should I Go?

Avec le confinement, la Silicon Valley semble avoir adopté définitivement le modèle du Remote Work (comprenez télétravail en français…). Elle a même inventé un nouvel acronyme, le WFA, pour Work From Anywhere et non pas Work From Home qui était un peu le terme à la mode il y a encore quelques mois mais qui est devenu complètement ringard depuis 3 semaines donc à ne surtout plus utiliser si vous voulez continuer à briller en société. La Silicon Valley est donc Anywhere… Du même coup la question qui se pose aujourd’hui c’est la suivante : si maintenant on est Anywhere, qu’est-ce qu’on fout à San Francisco ?

Invités :

Henri Deshays – https://www.linkedin.com/in/hdeshays/

Guillaume de la Tour – https://www.linkedin.com/in/guillaume-de-la-tour-a825744/

Pierre Gaubil – https://www.linkedin.com/in/pierre-gaubil-6477a68/

Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission Silicon Carne sur Spotify, Deezer, Nous vous invitons à vous abonner gratuitement à l’émission Silicon Carne sur Apple Podcast Google Podcast , ou tout autre service de podcast qui nous distribue.

Découvrez les autres émissions de Decode Media