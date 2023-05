[Silicon Carne] Space Odyssey

Traditionnellement, la conquête de l’espace était l’apanage des grandes nations et de leurs agences spatiales que soit la NASA pour les US, l’ESA en Europe ou Roscosmos pour les russes mais depuis vingt ans on voit émerger une nouvelle tendance.

De plus en plus d’entreprises du secteur privé cherchent à se faire une place dans la course aux étoiles.

Bien évidemment on pense immédiatement à SpaceX, Blue Origins ou bien à des acteurs du monde de la Tech comme Amazon mais il existe aussi toute une constellation d’entreprises plus modestes mais tout aussi audacieuses qui développent des solutions super innovantes et qui prennent des risques incroyables tant sur le plan technologique que économique.

Quels sont les changements qui ont permis cette émergence ? Quelle est cette nouvelle dynamique ? Quels usages et marchés en découlent ? Je vous propose cette semaine de plonger au coeur de ce qu’on appelle désormais le « New Space » avec mes invités.

Pour parler de la New Space j’ai deux invités avec moi :

Lucie Campagnolo, CEO de SpaceFounders un programme d’accélération entièrement conçu pour les entrepreneurs européens de l’espace.

Marc Verstaen, on ne le présente plus, il a son surnom dans Silcion Carne “Karate Kid”, il a tout fait, il a travaillé comme ingénieur chez Apple, Oracle, lancé ses propres startups, conseillé les plus grands, aujourd’hui c’est le monsieur satellite chez Amazon puisqu’il est Director Software au sein du projet Kuiper.

Sommaire de l’émission :

Une accélération du secteur

Les nouveaux lanceurs

Satellite as a Service

Le business de l’espace

Space Cowboys, la guerre des nations

