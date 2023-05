Connaissez-vous CHARGEBEE, solution de gestion des abonnements?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans l’économie actuelle axée sur les abonnements, les entreprises doivent faire face à des défis complexes pour gérer efficacement leurs modèles de revenus récurrents. C’est là qu’intervient Chargebee, une plateforme de gestion d’abonnements basée sur le cloud qui offre une solution complète pour automatiser et simplifier la facturation récurrente.

Gestion des abonnements

Chargebee permet de créer et de gérer facilement des plans tarifaires flexibles, des cycles de facturation personnalisés et des modèles d’abonnement adaptés aux besoins des entreprises clientes.

Facturation récurrente

La plateforme automatise le processus de facturation récurrente en générant des factures régulières pour des abonnés. Elle prend en charge les renouvellements, les annulations et les modifications de tarification.

Intégration avec les passerelles de paiement

Chargebee s’intègre à de nombreuses passerelles de paiement populaires, permettant de collecter facilement les paiements des clients.

Notifications et rappels

La plateforme envoie des notifications automatiques aux clients pour les informer des renouvellements, des paiements en retard, des modifications d’abonnement, etc.

Parmi les solutions similaires, on peut citer ZUORA, RECURLY ou encore CHARGIFY.

FAITES VOUS CONNAITRE SUR FRENCHWEB.FR

Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, Vous êtes éditeur de logiciels B2B, fournisseur de services et vous souhaitez gérer votre page société sur FRENCHWEB.FR, cliquez ici.

Les fonctionnalités clés :

Gestion des abonnements

Facturation des abonnements

Prise en charge des prélèvements automatiques

Trésorerie

Gestion des taxes internationales

Modèle de tarification flexible

Comptabilité

Intégration avec les passerelles de paiement

Notifications et rappels

Gestion des taxes internationales

Les tarifs :

Starter : 0 euros pour les 225 premiers milliers d’euros de facturation cumulée, puis 0,75 % sur la facturation suivante

Performance : 599 euros/mois

Enterprise : Sur mesure

Les clients :

Chargebee compte des clients tels que Calendly, Toyota, Doodle, Personio ou encore Typeform.

L’entreprise :

Chargebee est une entreprise technologique spécialisée dans la gestion des abonnements et la facturation récurrente. Fondée en 2011 par Krish Subramanian, Rajaraman Santhanam, KP Saravanan et Thiyagarajan T, Chargebee propose une plateforme SaaS (Software-as-a-Service) qui aide les entreprises à gérer et à automatiser leurs processus de facturation, de paiement et d’abonnement.

La plateforme permet aux entreprises de créer des modèles d’abonnement flexibles, de gérer les cycles de facturation, d’offrir des options de paiement multiples et de fournir des analyses approfondies sur la performance des abonnements. Chargebee compte parmi ses clients de nombreuses startups et entreprises de toutes tailles, dans divers secteurs d’activité

LE COMPARATIF DES SOLUTIONS DE PAIEMENTS NUMÉRIQUES