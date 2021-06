Krafton, l’éditeur du jeu PUBG, prépare une IPO historique à 5 milliards de dollars

La société sud-coréenne Krafton veut lever 5 600 milliards de wons, soit environ 5 milliards de dollars lors de son IPO, ce qui en ferait l’entrée en Bourse la plus importante de l’histoire dans le pays. Il s’agirait également de l’IPO la plus importante pour une entreprise sud-coréenne, alors que la société soutenue par SoftBank Coupang a levé 4,6 millions de dollars en mars dernier, détenant le record. Connu pour avoir édité le jeu de combat multijoueur en ligne PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Krafton a développé un empire du divertissement, regroupant jeux, dessins-animés et films.

Soutenu par le géant chinois Tencent, Krafton a été lancé en 2018 par Bluehole et a depuis créé plusieurs filiales, dont Striking Distance Studios et RisingWings. La société revendique 1,67 trillion de wons de revenus en 2020, soit environ 1,2 milliard d’euros, et un bénéfice d’exploitation qui a doublé par rapport à l’année précédente pour atteindre 774 milliards de wons (570 millions d’euros). Krafton a annoncé son intention de vendre 10 millions d’actions comprises entre 458 000 et 557 000 wons, ce qui lui permettait de lever près de 5 milliards de dollars, dépassant ainsi le record détenu par Samsung lors de son IPO en Corée du Sud en 2010.

Une envolée historique du jeu vidéo

Le plus grand succès de l’entreprise est sans aucun doute son jeu de combat en ligne. Très populaire sur Steam, PUBG comptait plus de 464 mille joueurs simultanés en mars 2021. Le nombre le plus élevé de joueurs simultanés a été enregistré en janvier 2018 avec 3,24 millions selon Statista. Depuis son lancement en 2017, le jeu s’est vendu à environ 70 millions d’exemplaires sur PC et consoles selon les estimations. La société ambitionne de réitérer l’exploit en sortant de nouveaux jeux cette année, notamment « PUBG : New State » et « Battlegrounds Mobile India » à destination du marché indien.

L’essor des jeux vidéo pendant la pandémie n’y est sans doute pas pour rien puisque les acteurs se bousculent sur ce marché florissant depuis plus d’un an. L’industrie du jeu vidéo pèse en effet désormais plus lourd que celles de la musique et du cinéma combinées. Le marché représente plus de 300 milliards de dollars de recettes au niveau mondial, selon une étude du cabinet de conseil Accenture, qui a été réalisée auprès de 4 000 joueurs dans quatre des plus gros marchés mondiaux (Chine, Japon, Royaume-Uni et États-Unis).