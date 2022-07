[Silicon Carne] Virtual Flirting : comment Internet est devenu le premier lieu de rencontre

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Au cours de la dernière décennie, la demande des consommateurs pour les services de rencontres en ligne a considérablement augmenté. À tel point qu’aujourd’hui, Internet est devenu le premier lieu de rencontre. Une étude récente a montré que les couples hétérosexuels sont plus susceptibles de rencontrer un partenaire en ligne que par le biais de contacts et de relations personnelles.

Pourtant, même si les chiffres progressent, on constate une certaine lassitude pour les app de dating. Le COVID a bousculé les règles et les gens semblent de plus en plus hésiter à rencontrer des inconnus dans la vie réelle. Pour certains, on constate même un regain d’intérêt pour des modes de rencontre plus naturels, off-line alors que pour d’autres des relations platoniques 100% online semblent être devenues la nouvelle norme.

Cette semaine, j’avais envie de faire le point sur le online dating et le virtual flirting avec mes invités, l’occasion à nouveau de se poser la question du lien entre technologies et relations inter-personnelles.

Invités :