Sociabble vient d’acquerir sa 1ere startup avec Alhena éditeur de Socially Up et Socially map

Afin d’accélérer son développement, le spécialiste de l’Employee Advocacy Sociabble annonce sa première acquisition avec la société Alhena, éditeur des solutions Socially Up, et Socially Map. Pour nous en parler Jean Louis Benard, Fondateur et Dirigeant de Socciable répond aux questions de Richard Menneveux afin de détailler les coulisses de cette acquisition et les projets à venir de la startup.