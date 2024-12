SOFTBANK, l’effet TRUMP / TEMU N°1 des apps aux US / Distributions to Paid-In, kesako?

🎂 Bon anniversaire à : Caroline ACS (Editions Tissot), Pierre DUBUC (OpenClassrooms), David DOKES (Polar Analytics)

BREAKING NEWS

SoftBank : 100 milliards pour l’Amérique, l’effet Trump en toile de fond

Masayoshi Son, dirigeant de SOFTBANK a annoncé un plan d’investissement colossal de 100 milliards de dollars aux États-Unis sur quatre ans. Officiellement destiné à financer des projets d’intelligence artificielle et d’infrastructures technologiques, ce déploiement massif vise la création de 100 000 emplois sur le sol américain.

Le retour des grands investissements industriels

Cette annonce intervient dans un contexte politique particulier : l’effet Trump. L’ancien président américain a fait de l’investissement industriel sur le territoire américain un pilier de son agenda économique. La promesse de SoftBank s’inscrit dans cette dynamique, où les groupes internationaux sont incités à jouer le jeu d’une relocalisation stratégique pour bénéficier d’un environnement plus favorable.

Ce n’est pas la première fois que le patron de SoftBank marque le pas en réponse à un climat politique. Déjà en 2016, il avait promis 50 milliards d’investissements aux États-Unis après une rencontre avec Donald Trump. Aujourd’hui, avec l’IA comme moteur central, SoftBank s’aligne sur les ambitions américaines tout en renforçant son influence.

Une annonce qui dépasse le symbole

L’ampleur du chiffre – 100 milliards de dollars – dĂ©passe la simple dĂ©claration d’intention. Cet engagement envoie un signal fort Ă l’Ă©cosystème technologique mondial : les États-Unis restent le terrain de jeu privilĂ©giĂ© pour le dĂ©veloppement et le financement des innovations de rupture.

🚀 Technologies & IA

Threads franchit le cap des 100 millions d’utilisateurs quotidiens

META annonce que Threads a dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, marquant une étape clé pour la plateforme.

Google lance Whisk, un générateur d’images basé sur Imagen 3

Google dévoile Whisk, une IA générative permettant de produire des images complexes à partir d’autres visuels comme prompts. Basé sur la nouvelle version d’Imagen 3, Whisk cible des applications professionnelles

L’Europe investit 10,6 milliards dans le réseau Iris²

L’Union européenne annonce le lancement du projet Iris², un réseau satellitaire de 10,6 milliards d’euros destiné à renforcer la souveraineté technologique européenne. Ce réseau doit rivaliser avec Starlink et sera opérationnel d’ici 2030.

L’IA générative adoptée par un quart des travailleurs américains

Près de 25 % des travailleurs américains utilisent déjà des outils d’IA générative chaque semaine, une adoption rapide qui dépasse les régulations internes des entreprises.

Temu conserve sa première place sur l’App Store US en 2024

L’application d’e-commerce Temu reste la plus téléchargée sur l’App Store américain en 2024, confirmant son succès auprès des consommateurs à la recherche d’offres à bas prix.

📉 Crises & régulations

Meta clôt l’affaire Cambridge Analytica pour 50 millions AUD

Meta a accepté un règlement de 50 millions de dollars australiens avec les autorités australiennes dans l’affaire Cambridge Analytica, où les données de 300 000 utilisateurs avaient été compromises.

TikTok saisit la Cour suprême contre une interdiction américaine

ByteDance, maison mère de TikTok, demande à la Cour suprême de bloquer une loi menaçant d’interdire l’application aux États-Unis dès janvier 2025.

+ MARKET :

Waymo prévoit de lancer ses robotaxis à Tokyo en 2025

Waymo, filiale d’ALPHABET, a annoncé son entrée sur le marché japonais avec des tests de robotaxis prévus à Tokyo en partenariat avec Nihon Kotsu et l’application GO.

JARGONATOR :

💡 TVPI (Total Value to Paid-In) : Ratio représentant la valeur totale d’un fonds, incluant les gains réalisés et les valorisations non réalisées, par rapport au capital investi par les LPs.

💰 DPI (Distributions to Paid-In) : Ratio qui indique combien un fonds a retourné en cash ou en actifs liquides à ses LPs par rapport au capital investi.

🚀 Dry Powder : Montant des capitaux non investis disponibles dans un fonds, prêt à être utilisé pour de nouveaux investissements ou des suivis.

LEVEES DE FONDS:

Bnewable lève 40 millions d’euros pour accélérer la transition énergétique

La société belge BNEWABLE, spécialisée dans les systèmes de batteries et la gestion énergétique pour les entreprises, a sécurisé 40 millions d’euros en capital croissance. Le tour de table a été mené par ses investisseurs existants : RGREEN INVEST, WALLONIE ENTREPRENDRE et DOVESCO FUND INVESTMENTS.

Vivid Mind lève 200 000 dollars pour un test vocal de détection précoce de la démence

La medtech polonaise VIVID MIND a levé 200 000 dollars en pré-seed auprès de business angels. Fondée en 2021, la startup exploite des algorithmes d’IA et des technologies brevetées de traitement audio pour développer un test vocal capable de détecter les premiers signes de démence en moins d’une minute.

Freya Cultivation Systems obtient 500 000 euros pour un prototype de serre en Lituanie

La startup agtech FREYA CULTIVATION SYSTEMS a levé 500 000 euros pour développer sa technologie 3D Aeroframe, destinée à optimiser la culture en serre. Cette innovation permet une meilleure utilisation de l’espace et des ressources agricoles.

Concinnity lève 3 millions de livres pour sécuriser la thérapie génique

La biotech Ă©cossaise CONCINNITY a levĂ© 3 millions de livres lors d’un tour de seed. L’entreprise dĂ©veloppe des solutions pour rendre la thĂ©rapie gĂ©nique plus sĂ»re et plus efficace.

Pagent.ai lève 900 000 dollars pour perfectionner son IA générative

La startup allemande PAGENT.AI, basée à Bonn, a obtenu 900 000 dollars en pré-seed grâce à HTGF.

Askel.ai sĂ©curise 380 000 euros pour l’automatisation des workflows

La startup estonienne ASKEL.AI a levé 380 000 euros en pré-seed dans un tour mené par SUPERANGEL. Elle travaille sur un système d’intelligence artificielle conçu pour automatiser les processus professionnels et améliorer la productivité.