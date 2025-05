Meta fait tomber la startup israélienne NSO / TikTok sanctionné de 530 millions d’euros / Pourquoi Elon Musk ne lâche pas OpenAI

+ IN THE LOOP

Meta fait tomber NSO : 168 millions de dollars pour une cyberattaque via WhatsApp

Le groupe Meta a obtenu ce mardi 6 mai 2025 la condamnation de la société israélienne NSO Group à verser 168 millions de dollars, dont 167 millions à titre punitif, pour l’attaque menée via Pegasus contre plus de 1 400 utilisateurs de WhatsApp en 2019. Le jury a reconnu des faits d’oppression, de fraude et de malveillance. NSO, déjà inscrit sur la liste noire du Département du commerce américain, affirme ne pas pouvoir s’acquitter des dommages. Meta réclame désormais une injonction pour interdire à NSO tout accès à ses plateformes et exiger la destruction du code espion. Ce jugement constitue une première mondiale contre l’usage illégal de logiciels de surveillance.

TikTok sanctionné de 530 millions d’euros pour transfert illégal de données vers la Chine

L’Union européenne a infligé une amende de 530 millions d’euros à BYTEDANCE, maison mère de TikTok, pour avoir transféré illégalement des données d’utilisateurs européens vers la Chine. L’autorité irlandaise de protection des données (DPC), régulateur principal du groupe en Europe, a donné six mois à la plateforme pour mettre fin à ces transferts non conformes au RGPD. L’enquête a révélé que TikTok stockait des données sur des serveurs chinois, en contradiction avec ses précédentes déclarations officielles. Le régulateur pointe également l’absence de mesures suffisantes pour empêcher l’accès potentiel des autorités chinoises, dans un contexte législatif incompatible avec les standards européens. TikTok, déjà sanctionné en 2023 pour des manquements sur les données des mineurs, annonce faire appel.

Temu change de stratégie : vers une offre 100 % locale pour échapper aux surtaxes

Face à la fin des exemptions douanières sur les petits colis et à des droits d’importation grimpant jusqu’à 145 %, TEMU abandonne son modèle basé sur les importations bon marché depuis la Chine. Le site de e-commerce détenu par PDD HOLDINGS va désormais vendre exclusivement des produits de marchands américains à destination des consommateurs américains, dans le cadre d’un modèle de « fulfillment local ». Ce repositionnement vise à contourner les barrières tarifaires imposées sous l’administration Trump, tout en maintenant des prix stables pour les clients. Déjà, TEMU avait commencé à répercuter les nouvelles taxes sur ses prix avec des surcharges affichées au paiement. Ce virage pourrait préfigurer une réorganisation plus large des géants chinois de la vente en ligne, alors que SHEIN et ALIBABA subissent eux aussi de plein fouet le durcissement des règles commerciales américaines.

Skillvue lève 5,5 millions d’euros pour révéler les talents cachés en entreprise

La startup milanaise Skillvue a levé 5,5 millions d’euros auprès de 360 CAPITAL, qui mène ce tour de table aux côtés d’investisseurs italiens comme IFF, 14PEAKS et ORBITA VERTICALE. Fondée en 2021, la startup développe une plateforme d’IA permettant d’identifier, d’évaluer et de faire évoluer les compétences internes, au-delà des fonctions classiques. Déjà adoptée par Carrefour, Douglas ou Randstad, Skillvue multiplie ses usages dans les secteurs RH. Les fonds serviront à développer des agents d’évaluation basés sur l’IA et à accélérer son développement international.

Parloa lève 111 millions d’euros pour révolutionner le service client par l’IA

La startup allemande Parloa a levé 111 millions d’euros auprès de DURABLE CAPITAL PARTNERS, ALTIMETER CAPITAL et GENERAL CATALYST, portant sa valorisation à près d’un milliard d’euros. Fondée en 2018 à Berlin, l’entreprise développe une plateforme d’agents conversationnels dopés à l’IA, capables d’interagir par téléphone ou messagerie avec un haut niveau de personnalisation. Cette levée intervient un an après un tour de 61 millions d’euros.

Anysphere lève 835 millions d’euros et triple sa valorisation à 8,4 milliards

La startup californienne Anysphere, à l’origine de l’assistant de programmation Cursor, vient de boucler un tour de table de 835 millions d’euros mené par THRIVE CAPITAL, avec la participation d’ANDREESSEN HOROWITZ et ACCEL. Cette levée fait bondir sa valorisation à 8,4 milliards d’euros, contre 2,3 milliards en janvier dernier. Fondée en 2022 par quatre diplômés du MIT, Anysphere revendique 200 millions d’euros de revenus récurrents annuels en avril, portée par l’adoption fulgurante de Cursor, capable de générer près d’un milliard de lignes de code quotidiennement. Utilisé par STRIPE, OPENAI ou encore SPOTIFY, l’outil s’impose face à GitHub Copilot comme un standard de productivité dans l’IA générative.

