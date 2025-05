Coinbase s’offre Deribit pour 2,9 milliards de dollars / Amazon s’allie à Riyad / Y Combinator accuse Google de freiner l’innovation dans la tech

+ IN THE LOOP

Baidu prépare le lancement de ses robotaxis en Suisse et en Turquie

Le géant technologique chinois Baidu prévoit de tester son service de robotaxis autonomes, Apollo Go, en Suisse d’ici la fin de l’année 2025, marquant ainsi sa première incursion sur le marché européen. Des discussions sont en cours avec le fournisseur de transports publics suisse PostAuto pour lancer ce projet pilote. Parallèlement, Baidu envisage également de déployer Apollo Go en Turquie, dans le cadre de son expansion internationale.

Amazon s’allie à Riyad pour déployer une zone d’IA à grande échelle

Amazon Web Services (AWS) et la société HUMAIN ont annoncé la création d'une « AI Zone » en Arabie saoudite, pour un investissement de plus de 5 milliards de dollars. Ce hub intégrera des infrastructures de calcul avancées, les services IA d'AWS (SageMaker, Bedrock, Amazon Q), et un marché d'agents intelligents à usage gouvernemental. L'initiative s'inscrit dans la stratégie Vision 2030 visant à positionner le Royaume comme puissance mondiale de l'intelligence artificielle. Coinbase s'offre Deribit pour 2,9 milliards de dollars, plus grosse acquisition jamais réalisée dans les cryptomonnaies La plateforme américaine Coinbase a annoncé le rachat de Deribit, acteur majeur basé aux Émirats arabes unis et spécialisé dans les dérivés cryptographiques, pour un montant de 2,9 milliards de dollars. L'accord prévoit 700 millions de dollars en numéraire et 11 millions d'actions ordinaires de classe A de Coinbase. Cette opération, qui doit encore recevoir l'approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée d'ici la fin de l'année. En 2024, plus de 1 000 milliards de dollars de volumes ont été échangés sur Deribit, qui gère actuellement 30 milliards de dollars de contrats actifs.

Scalara lève 3 millions d’euros pour digitaliser la gestion immobilière

La proptech allemande SCALARA a levé 3 millions d’euros auprès de BfW Bank, qui a également racheté 1,5 million d’euros de parts à des investisseurs historiques. Au total, 2 millions d’euros de prêts convertibles ont été transformés en capital par des partenaires de long terme comme BeyondBuild, Bauwens et neoteq ventures. Fondée en 2020, SCALARA développe une plateforme SaaS qui automatise la gestion comptable, documentaire et communicationnelle des administrateurs de biens.

Shakers lève 14 millions d’euros pour réinventer le freelancing tech en Europe

La startup espagnole Shakers, spécialisée dans l’orchestration de talents tech freelances, vient de boucler une série A de 14 millions d’euros menée par PARTECH, avec la participation de KFUND, BRIGHTEYE VENTURES, ATHOS CAPITAL et WAYRA. Fondée en 2021, Shakers développe une plateforme qui connecte entreprises, freelances qualifiés et agents IA, avec plus de 10 000 profils validés et 450 clients, dont Microsoft, Inditex et Telefónica.

Zendo Energy lève 2 millions d’euros pour verdir l’infrastructure des data centers

La startup britannique Zendo Energy a levé 2,07 millions d’euros en amorçage auprès de FLY VENTURES, OCTOPUS VENTURES, PACT VC et de business angels issus du secteur des data centers. Fondée en 2024, l’entreprise développe un “Energy OS” destiné à optimiser la consommation énergétique des centres de données face à la montée des charges liées à l’IA. Grâce à des outils d’analyse prédictive, la plateforme permet d’anticiper la demande, réduire les coûts et intégrer plus facilement les énergies renouvelables.

Optics11 lève 17 millions d’euros pour sécuriser les infrastructures critiques européennes

La startup néerlandaise Optics11, spécialisée dans les capteurs à fibre optique pour les secteurs de l’énergie et de la défense, a levé 17 millions d’euros auprès de FORWARD.ONE, SET VENTURES et JOIN CAPITAL. La société développe des capteurs capables de détecter sabotages sous-marins et défaillances mécaniques sur des infrastructures sensibles comme les câbles sous-marins ou les postes de transformation.

