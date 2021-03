Soutenue par Jeff Bezos, la FinTech Pilot atteint le rang de licorne

Pour les entreprises, en particulier les petites structures, gérer les salaires, les impôts et autres tâches administratives fastidieuses peut s’avérer chronophage. Pour y remédier, la startup américaine Pilot, spécialisée dans la comptabilité, lève 100 millions de dollars en série C lors d’un tour de table mené par Bezos Expeditions, le fonds de Jeff Bezos, et du fonds spéculatif Whale Rock Capital, avec la participation de Sequoia et Index Ventures. Cette opération double la valorisation de la FinTech à 1,2 milliards de dollars, qui passe ainsi au rang de licorne. Au total, la startup basée à San Francisco aura levé près de 160 millions de dollars.

Lancé en 2017 par Jeff Arnold, Jessica McKellar et Waseem Daher, Pilot développe une plateforme permettant aux entreprises d’externaliser des tâches administratives, notamment au niveau des salaires et des impôts. Pour les petites structures de type startup ou TPE/PME, il s’agit d’un gain de temps considérable qui leur permet de se concentrer sur leur croissance. « Les gens veulent faire cela virtuellement. Ils ne veulent pas avoir à descendre dans la rue principale avec leur boîte de reçus et à se rendre au bureau de leur comptable », commente Waseem Daher, co-fondateur et PDG de Pilot.

En 2020 la FinTech californienne a réalisé plus de 3 milliards de dollars de transactions comptables pour ses clients. Parmi eux, on peut citer Bolt, la startup Medcorder ou encore Passage AI. « Pilot révolutionne le back-office en associant un service client de qualité à un logiciel soigneusement conçu », commente Kristov Paulus, associé chez Whale Rock. « Nous sommes impatients de soutenir Pilot dans sa vision de rendre les services de back-office aussi faciles à utiliser, évolutifs et omniprésents qu’AWS l’a fait avec le cloud. »

Le fonds de Jeff Bezos a récemment financer une autre FinTech, la startup africaine Chipper Cash, à l’occasion d’un tour de table de 30 millions de dollars. Cette application de paiement peer-to-peer veut conquérir l’Afrique subsaharienne, un marché qui compte plus d’un milliard d’habitants.

Pilot : les données clés

Fondateurs : Jeff Arnold, Jessica McKellar et Waseem Daher

Création : 2017

Siège social : San Francisco

Secteur : FinTech

Financement : 100 millions de dollars en série C lors d’un tour de table mené par Bezos Expeditions, le fonds de Jeff Bezos, et du fonds spéculatif Whale Rock Capital, avec la participation de Sequoia et Index Ventures.