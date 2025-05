CRM agentique, Ascendx veut redéfinir la relation client avec l’IA

Dans un secteur historiquement dominé par Salesforce, la startup britannique Ascendx entend imposer une nouvelle génération de CRM, pensée pour une ère post-interface, où les interactions client sont automatisées, pilotées par des agents intelligents et capables d’agir sans intervention humaine.

Fondée à Londres, Ascendx développe une plateforme SaaS destinée aux grandes entreprises confrontées à la fragmentation des données clients, à la complexification des parcours, et à la saturation fonctionnelle des CRM traditionnels. Son approche repose sur une interopérabilité native avec les grands standards du marché (Salesforce, ServiceNow, Snowflake) tout en ajoutant une couche de pilotage algorithmique centrée sur la productivité des équipes commerciales, marketing et service client. Ascendx propose des modules IA permettant à des “agents CRM” de qualifier, engager, ou relancer sans intervention manuelle, selon des critères métiers et des règles évolutives.

Cette vision a convaincu Osprey Investors et Columbia Lake Partners, qui mènent un tour de financement de 99 millions d’euros, composé de 54 millions en equity et 45 millions en dette, l’un des plus importants à ce stade dans le secteur. Parmi les investisseurs figurent également Charles Delingpole (ComplyAdvantage), Sujay Tyle (Merama), Chris North (ex-CEO Amazon UK), et Malte Janzarik (ex-TPG Europe).

Ascendx veut accélérer son développement notamment aux Etats Unis, et procéder à des acquisitions ciblées. La startup a déjà mis la main sur CapStorm, un éditeur américain spécialisé dans la gestion et la sécurisation des données Salesforce.

L’entreprise a par ailleurs nommé deux figures du SaaS mondial à son conseil d’administration avec Gavin Patterson, ancien président de Salesforce, et Pullen Daniel, cofondateur de nCino, qui apportent à la startup une expérience directe du scale-up en environnement B2B complexe.

Pour Ufuk Civilo, CEO et cofondateur, les systèmes CRM traditionnels sont devenus inadaptés à l’exigence d’agilité et d’intelligence opérationnelle demandée par les grandes organisations.

Le marché du CRM vit un basculement stratégique. L’interface-utilisateur cède progressivement la place à des systèmes agentiques, capables de prendre des décisions, d’interagir avec d’autres applications, et de coordonner des actions de manière autonome. Ce paradigme s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées par Salesforce avec Einstein GPT, mais Ascendx mise sur une architecture plus souple, cloud-native, et tournée vers les API.

En Europe, peu d’acteurs sont positionnés sur ce créneau. Folk en France cible plutôt les TPE/PME. SuperOffice en Scandinavie ou Pipedrive en Estonie misent sur des verticales spécifiques. Ascendx, lui, adresse directement les besoins des grandes structures multi-entités, multisystèmes, en quête de performance à l’échelle.

En 2024, la société a enregistré une croissance de 300 % de ses revenus. Elle revendique aujourd’hui plus de 500 clients actifs, dont plusieurs groupes du Fortune 500.