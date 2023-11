[SEED] 7 millions de dollars pour KOYEB et sa plateforme serverless

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Tous les 5 ans une nouvelle génération de solution vient enrichir l’écosystème de solutions techniques disponibles sur le marché. La montée en puissance des solutions serverless ouvre un momentum favorable au développement de nouvelles startups développant ces solutions.

Fondée par Yann Léger, Bastien Chatelard, et Edouard Bonlieu, trois ingénieurs qui sont également co-créateurs de Scaleway, Koyeb est une plateforme qui simplifie le déploiement et la maintenance des applications et bases de données. La force de Koyeb réside dans sa technologie serverless unique, soutenue par du matériel de haute performance. Cette combinaison permet aux entreprises de déployer rapidement leurs projets, et renforçe ainsi leur présence globale. 50 000 utilisateurs ont déjà adopté la solution.

En quoi consiste une solution Serverless? En quoi consiste une solution Serverless? Le terme « Serverless » peut prêter à confusion car s’il suggère l’absence de serveurs, ce qui n’est pas vraiment le cas. En réalité, le serverless (ou « informatique sans serveur ») désigne un modèle où les développeurs peuvent construire et exécuter des applications et des services sans avoir à gérer directement l’infrastructure sous-jacente. Les bénéfices sont nombreux: Dans le modèle serverless, l’infrastructure, c’est-à-dire les serveurs physiques ou les instances virtuelles, est entièrement gérée par le fournisseur de cloud. Les développeurs n’ont pas besoin de s’inquiéter de la provision, de la mise à jour ou de la maintenance des serveurs. Au lieu de payer pour la capacité pré-allouée (comme vous le feriez pour une instance de machine virtuelle réservée), vous payez uniquement pour l’exécution réelle de votre code. Cela se traduit souvent par une facturation basée sur le nombre de requêtes ou d’exécutions et la durée d’exécution. Les fonctions serverless sont conçues pour s’adapter automatiquement à la demande. Si une fonction doit être exécutée simultanément en réponse à des milliers de requêtes, le fournisseur de cloud s’occupe de l’instanciation nécessaire pour gérer cette charge. L’exécution de fonctions serverless est généralement déclenchée par des événements spécifiques. Ces événements peuvent être des requêtes HTTP, des modifications dans une base de données, des notifications de file d’attente, des événements IoT, et plus encore. Puisque l’infrastructure est gérée par le fournisseur de cloud, les développeurs peuvent se concentrer sur la logique métier et le code de leur application, accélérant ainsi le processus de développement et de déploiement.

Nous recevons aujourd’hui Yann Léger le CEO et co fondateur de KOYEB qui compte déjà plus de 50 000 utilisateurs fidèle à l’occasion d’une levée de fonds notamment auprès de SERENA CAPITAL et ISAI d’un montant de 7 millions de dollars, ce qui porte à 8,6 millions de dollars son financement total depuis sa création en 2020.

