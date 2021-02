[Takeaways Decode Retail] William Hsu: « Les clients sont votre meilleur canal marketing »

Dans cette SERIE special DECODE RETAIL de Fab Co-Creation Studio Ventures etFrench Web, Odile Roujol, Guest Spearker, et Richard Menneveux, moderator, tiennent des conversations que vous ne lirez nulle par ailleurs, franches et poussées, avec leurs invités, de jeunes entrepreneurs et investisseurs internationaux qui créent et financent les nouveaux modèles de Commerce — Tech, Data-Driven et Responsables. Ceux que les consommateurs choisissent aujourd’hui pour dépenser leur argent.

Un événement orchestré par Customer Insight.

2ème invité: William Hsu, Co-Founder, Partner Mucker Capital

Mucker Capital

Date de création: 2011 – California.

Basé à Los Angeles, Mucker Capital fournit des capitaux et un accompagnement aux startups en dehors de la Silicon Valley. Mucker Capital investit dans des sociétés aux stades seed et pre-seed , qui excellent dans le secteur du logiciel et ont une connaissance unique des opportunités de marché. La société de capitla risque travaille en partenariat avec ces entrepreneurs exceptionnels pour leur fournir les premiers financements institutionnels et travailler côte à côte pour les aider à lancer et à développer leurs nouvelles entreprises.

Mais la conviction de Mucker est qu’ils doivent fournir plus que du capital. En tant qu’opérateurs et entrepreneurs eux-mêmes, ils se retroussent les manches et travaillent avec des entrepreneurs dans tous les domaines de leur startup où il y a besoin de ressources supplémentaires.

KEY TAKEAWAYS

Grandissez-vite, mais pensez aussi à être rentable

Les clients sont votre meilleur canal marketing

Créez le plus rapidement possible une entreprise à croissance forte et unique dont la croissance provient en grande partie de l’organique

Odile Roujol, basée à Los Angeles et fondatrice de Fab Co-Creation Studio Ventures , connait bien William Hsu. Comment le présente-t-elle ?

» William est l’un des fondateurs et associés emblématiques de Mucker Capital, et l’un de mes VC préférés à Los Angeles. Non seulement il investit dans des entreprises B2B et a des premières sorties très réussies, mais il soutient également quelques marques en phase d’amorçage avec l’accélérateur Mucker Labs. Grâce à Will, j’ai rencontré des profils de fondateurs très différents, des gens incroyables dans différentes catégories du secteur de la beauté – soins de la peau pour les peaux noires ou métissées, perte de cheveux pour les femmes, compléments alimentaires pour les papas,… Allez voir leur site ! »

DECODE propose une série de conférences consacrées au Retail. Pour cette 3ème session nous vous proposons d’échanger sur les nouveaux outils et plateformes au service des marques et acteurs du retail.

Ces sessions ont été conçues par Laurence Faguer (Customer Insight), Odile Roujol (Fab Ventures) et Richard Menneveux (DECODE MEDIA).

Pour retrouver l’interview complète, veuillez remplir le formulaire ci-dessous

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »

L’experte:

Laurence Faguer est une marketeuse et entrepreneuse « go-between » France et USA, fondatrice de Customer Insight.

A la demande d’entreprises françaises, elle repère en personne les innovations en Digital, Mobile et Retail aux Etats-Unis, avant qu’elles ne soient connues en France, puis les aide à transposer avec succès ces stratégies ayant fait leur preuve aux U.S.

Laurence est l’une des expertes retail et beautytech de FrenchWeb, vous pouvez régulièrement retrouver ses analyses, et interview sur Decode Retail.