The New Standards: des conférences sur ce qui a changé durablement dans le retail et l’eCommerce

Au delà de la crise, la pandémie du COVID-19 accélère et crée de nouveaux usages qui transforment durablement de nombreux secteurs. FrenchWeb lance The New Standards un cycle de conférences pour mieux les décoder. Quels sont ils? quels sont leurs impacts? et surtout quelles sont les solutions activables pour y répondre.

Nous allons démarrer ce cycle avec 6 sessions consacrées au retail et l’eCommerce. Au programme:

le Livestream shopping ou Live shopping, une tendance devenue un impératif pour de nombreuses marques.

Buy now, pay later

L’expérience post achat

Comment détecter les intentions d’achats?

Inventaire, achat-réachat, comment avoir son stock au bon endroit?

Comment identifier les futurs best sellers?

