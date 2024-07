KYUTAI lance son IA vocale / Les JO Alibaba à Paris / BEINK DREAM et son IA qui transforme vos idées en visuels graphiques

+ BREAKING NEWS Avec Brevo, Boostez vos ventes avec l’email marketing.

Kyutai lance son IA vocale : Moshi

KYUTAI, le laboratoire européen fondé par Xavier Niel il y a 6 mois, a dévoilé Moshi, un prototype d’assistant vocal basé sur l’IA. Développée par une équipe de 8 chercheurs, Moshi se distingue par sa capacité à répondre naturellement aux questions posées à voix haute, sans passer par un champ de saisie. Avec une latence de seulement 160 millisecondes, cette IA offre des interactions fluides et réactives. Moshi peut aussi reconnaître les « émotions » et s’exécuter localement sur des appareils sans connexion Internet, garantissant ainsi la sécurité des données. Pour l’instant, Moshi est uniquement disponible en anglais.

E-commerce : plongée dans l’innovation

5 start-ups françaises ont été présélectionnées parmi 40 candidats pour obtenir le titre recherché de start-up e-commerce de l’année 2024 remis par la FEVAD et KPMG pour la 8e édition du challenge Start Me Up.

CLEED propose un assistant conversationnel pour le commerce en ligne, combinant de l’IA générative et de l’humain, pour augmenter les ventes. EKOO est une plateforme qui donne la voix aux marques, en racontant l’histoire et les bénéfices des produits et en laissant les clients déposer des avis vocaux authentiques. JOIN est une plateforme SaaS dédiée à la création, la diffusion et le tracking de web stories professionnelles. RICHER optimise la compétitivité par l’analyse en temps réel, via l’IA, des catalogues et des tendances de vente des concurrents. PROLONG propose aux marques et détaillants une plateforme SaaS permettant de lancer, piloter et développer des services de maintenance et de réparation en marque blanche.

Ces jeunes pousses pitcheront le 10 juillet devant un jury d’experts du secteur.

Threads, 1 an après son lancement, dépasse les 175 millions d’utilisateurs

THREADS (simili-Twitter), réseau social textuel de Meta, dépasse désormais les 175 millions d’utilisateurs mensuels. Conçue comme une extension d’Instagram, l’application a rapidement attiré 100 millions d’inscriptions en quelques jours après son lancement. Adam Mosseri, responsable de Threads, se réjouit des progrès réalisés, notamment les mises à jour de l’appli. Cependant, il reconnaît les défis liés à la modération des contenus politiques. Mosseri ambitionne de faire de Threads une plateforme « incontournable » pour les conversations en temps réel et le partage d’idées, visant à surpasser Twitter en termes d’impact et de pertinence.

« Contrôler » une jambe bionique par la pensée

Une nouvelle prothèse contrôlée par le cerveau promet de faciliter la marche pour les personnes amputées de la jambe. Grâce à une interface neurale innovante, cette technologie relie le membre bionique aux terminaisons nerveuses de la cuisse, permettant un contrôle direct par le cerveau. Publiée dans Nature Medicine, cette étude montre que les patients peuvent retrouver une sensation d’intégration physique avec leur prothèse, réduisant ainsi les douleurs du membre fantôme et améliorant la mobilité. Des tests ont démontré que les utilisateurs peuvent marcher 41 % plus vite, monter des pentes et des escaliers avec facilité, et améliorer leur équilibre, soulignant ainsi les avantages potentiels de cette avancée biomédicale.

Cette technologie, développée par une équipe de chercheurs dirigée par HUGH HERR du MIT, vise à intégrer de manière plus intuitive les prothèses dans la vie quotidienne des personnes amputées. Bien que la procédure chirurgicale et l’interface neurale soient encore en développement clinique, elles représentent une étape significative vers des prothèses plus fonctionnelles et davantage naturelles.

L’art du prix : Évolutions économiques et stratégies de profit

Dans un contexte de réduction de l’inflation, les entreprises ayant profité des hausses de prix doivent maintenant ajuster leur stratégie pour maintenir leur compétitivité. Selon MARK RITSON, expert en marketing très écouté dans le monde anglo-saxon, ces dernières années ont vu les entreprises augmenter leurs profits en relevant les prix, malgré une demande relativement stable. Cependant, avec la baisse prévue de l’inflation, cette approche pourrait devenir moins efficace. Ritson souligne l’importance d’adapter la stratégie de prix pour répondre aux nouvelles conditions économiques et éviter une baisse de la demande.

Les JO Alibaba à Paris

Cela ne passera pas inaperçu : le groupe Alibaba investira les trottoirs sur le bas de l’avenue des Champs-Élysées à Paris durant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques de Paris avec une allée provisoire dédiée à l’entreprise baptisée Alibaba Wonder Avenue. Le groupe chinois, partenaire mondial des JO, investit l’évènement avec ses offres cloud, le e-commerce (via Tmall et Taobao) et Fliggy (site de réservation touristique). Pour les professionnels, le groupe s’intéresse particulièrement à la cible des TPE PME.

2 défis pour l’industrie des semi-conducteurs en France

À l’European Semi Conductors Forum organisé à Paris, Philippe Notton, CEO de la start-up SIPEARL (concepteur du microprocesseur « made in Europe ») a souligné que cette industrie souffre des difficultés de recrutement en France. La jeune pousse compte 7 centres de R&D et 24 nationalités. Pour chaque offre d’emploi publiée par l’entreprise, 2 candidatures sur 3 émanent de talents hors de l’Europe. Notton, s’interroge aussi sur la stratégie française qui consiste à se centrer sur la fabrication de semi-conducteurs alors que de la valeur des acteurs dominants du secteur (Nvidia, AMD, Qualcomm…) est fabless (donc, dans la conception des produits et la sous-traitance de l’intégralité de leur fabrication).

D’ici fin juillet, l’UE proposera de supprimer le seuil de 150 € en dessous duquel les marchandises sont exemptes de droits de douane, visant des plateformes comme Temu, AliExpress et Shein.

Le Canada autorise la mise en place d’une taxe de 3 % sur les revenus des grandes entreprises technologiques fournissant des services numériques ou vendant les données des utilisateurs canadiens. Cette mesure vise à garantir une contribution équitable des géants de la technologie à l’économie canadienne et à réguler l’utilisation des données des citoyens.

Noplace, une application de médias sociaux destinée à la génération Z se hisse la première place de l’App Store iOS aux États-Unis. La startup a levé 15 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A1, portant sa valorisation à 75 millions de dollars notamment auprès du fonds d’investissement 776 d’Alexis Ohanian.

La Chine caracole en tête des brevets d’IA générative, selon l’ONU

Attention aux faux mails de Cybermalveillance

Depuis le 1er juillet, des escrocs envoient massivement des emails frauduleux en se faisant passer pour CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR, dispositif national d’assistance aux victimes d’attaques cyber et de sensibilisation aux risques numériques. Ces messages prétendent que la victime est répertoriée comme ayant subi une fraude et offrent une aide pour un remboursement, incitant les destinataires à fournir leurs coordonnées bancaires sur un faux site web. Cybermalveillance.gouv.fr, conçu pour protéger les internautes des menaces numériques, met en garde contre ces arnaques et conseille de ne pas répondre à ces emails. Des actions en collaboration avec les autorités compétentes ont été entreprises, et une plainte sera déposée.

Sécurité informatique : Urgence dans le secteur de la santé

Une nouvelle étude de KNOWBE4 souligne une augmentation alarmante des cyberattaques dans le secteur de la santé. En 2023, l’Afrique a été la plus touchée, avec une attaque hebdomadaire pour une organisation sur 19. Dans le monde, les hôpitaux, riches en données sensibles, sont des cibles privilégiées, particulièrement par les rançongiciels, qui représentent plus de 70 % des attaques réussies. Les autres types d’attaques incluent l’hameçonnage et l’ingénierie sociale, utilisés dans 79 à 91 % des cas pour accéder aux systèmes. Les coûts des violations ont atteint près de 11 millions de dollars par incident.

Recherche sur Google : Peu de clics pour les résultats

Une nouvelle étude conjointe de DATOS et SPARKTORO révèle qu’en 2024, sur 1 000 recherches Google en Europe, seulement 374 clics dirigent vers le web ouvert. Aux États-Unis, ce chiffre est de 360 clics. Près de 60 % des recherches se terminent sans clic, un phénomène observé aussi bien en Europe qu’aux États-Unis. L’Union Européenne semble mieux limiter les pratiques de Google d’autopréférence grâce à ses régulations, ce qui réduit légèrement les clics vers les services de Google. Les publicités payantes sur Google représentent moins de 1 % des clics totaux, un chiffre influencé par l’usage des bloqueurs de publicités.

Uromems lève 44 millions d’EUR pour son implant urinaire innovant La start-up grenobloise UROMEMS a levé 44 millions d’EUR pour financer les études cliniques de son dispositif mécatronique traitant l’incontinence urinaire. Le dispositif, protégé par 150 brevets, vise à obtenir les agréments de la FDA et de l’Union européenne. Avec cette levée, Uromems compte avancer vers la commercialisation en 2025, ciblant un marché potentiel de 90 millions de personnes en Europe. Fondée en 2011, la start-up poursuit également l’industrialisation de son produit dans son usine grenobloise. Harvey, qui développe des outils d’IA générative pour les cabinets d’avocats, prévoit désormais de lever environ 100 millions de dollars avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars, après des discussions rapportées pour lever 600 millions de dollars avec une valorisation de plus de 2 milliards de dollars. + ACQUISITIONS JDCom s’intéresse à l’entreprise britannique Evri Le géant chinois du commerce en ligne, JDCOM, figure parmi les entreprises envisageant l’acquisition de la société britannique de livraison de colis, EVRI, selon des sources proches du dossier. Cette transaction pourrait atteindre une valeur de 2 milliards de livres (2,53 milliards de dollars), dette comprise. JD a soumis une offre non contraignante et est passé à la 2e phase des enchères. D’autres prétendants potentiels incluent la société polonaise InPost et Cainiao, la branche logistique d’Alibaba. Evri est actuellement détenue majoritairement par le fonds Advent International et minoritairement par Otto Group. Les discussions restent confidentielles et peuvent ne pas aboutir à une offre finale. + FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs. Tudigo s’allie avec Source Private Equity pour lancer 2 nouveaux fonds Depuis 2018, la plateforme de financement participatif TUDIGO, dirigée par Alexandre Laing, a élargi son offre au-delà du crowdequity pour inclure l’immobilier, le co-investissement, les obligations et le capital développement. Pour renforcer son équipe et son avenir, Tudigo a fait appel à SOURCE PRIVATE EQUITY, fondée par Guillaume-Olivier Doré (3i, IBM Corporate Venture, Apax Partners) en 2022. Ce partenariat permettra de lancer 2 nouveaux fonds à l’automne. Guillaume-Olivier Doré devient partenaire et membre du comité de direction de Tudigo, apportant son expertise en investissement dans les PME et son expérience dans le secteur du private equity. Les défis du financement pour les femmes Entrepreneuses Lors des ASSISES DE LA PARITÉ 2024, il a été mis en évidence que les femmes, bien que de plus en plus présentes dans l’entrepreneuriat, peinent à obtenir des financements. En 2019, seulement 15 % des start-ups en France étaient fondées par des femmes, un chiffre qui atteint aujourd’hui presque 25 %. Cependant, les biais cognitifs et les stéréotypes persistent, rendant difficile l’accès aux fonds. Les patrimoines et salaires inférieurs des femmes limitent également leur capacité d’investissement. Pour améliorer la situation, des mesures comme l’autofinancement, le soutien entre femmes et l’introduction de labels de parité sont proposées pour favoriser l’égalité dans le monde entrepreneurial. + FRENCHWEB MARKET Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité. WeFox : Fin de l’aventure française pour l’assurtech européenne WEFOX, une des assurtechs les mieux financées d’Europe avec 1,4 milliard d’EUR levés, se retire de France, où elle s’était installée en 2021. Confrontée à des difficultés financières malgré une valorisation de 4,5 milliards d’EUR en 2021, la société recentre ses activités sur l’Autriche, les Pays-Bas et la Suisse. Cette décision implique la fermeture de son centre technologique à Paris, impactant une vingtaine de collaborateurs. Mark Hartigan, directeur général, restera en poste jusqu’à fin 2024, tandis qu’un nouvel apport de capital de 25 millions d’EUR a été confirmé pour soutenir cette restructuration. Tesla : Les livraisons au 2e trimestre dépassent les prévisions Les actions de TESLA ont bondi de 10 % mardi après l’annonce des résultats de production et de livraison de véhicules pour le 2e trimestre 2024, surpassant les attentes des analystes. Tesla a produit 410 831 véhicules et en a livré 443 956, contre une estimation de 439 000 livraisons selon FactSet StreetAccount. Bien que ce chiffre soit en baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente, il représente une augmentation de 14,8 % par rapport au 1er trimestre. La baisse des ventes annuelles résulte de fermetures temporaires d’usine et de retards de livraison, mais aussi de la concurrence accrue et de l’usure de la marque. Tesla a proposé diverses incitations pour stimuler les ventes, notamment un prêt sans intérêt en Chine pour certains modèles. Google et BlackRock s’associent pour booster l’énergie solaire à Taiwan Google a annoncé lundi un partenariat avec BlackRock pour développer une capacité solaire de 1 gigawatt à Taiwan. Ce projet, nécessitant une approbation réglementaire, implique un investissement de Google dans le développeur solaire taïwanais NEW GREEN POWER. Cette initiative vise à augmenter la capacité énergétique et à réduire les émissions de carbone, en particulier avec la croissance de l’IA. Une partie de cette énergie solaire alimentera les centres de données et la région cloud de Google à Taiwan. Taiwan, important producteur de semi-conducteurs, dépend actuellement à 97 % de sources d’énergie non renouvelables. + MOUVEMENTS avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

NATHALIE BAJEUX, déjà CEO d’Havas Market, devient Chief Digital Officer chez Havas Media Network. Elle supervisera les expertises digitales et la stratégie de convergence des métiers programmatiques, social media, search et retail media. Bajeux a rejoint Havas en 2007 et a dirigé diverses entités avant de lancer Havas Market en 2020.

BERTRAND BARET a été recruté comme partner et directeur général délégué de Onepoint, acteur international du conseil et de la Tech. Diplômé de l’École polytechnique et fort de plus de 30 ans d’expérience, il a travaillé chez Andersen Consulting, A.T. Kearney, Roland Berger, Bain & Company, et dirigé EY Consulting en France et en Europe de l’Ouest.

CHRISTOPHE DE VUSSER est nommé worldwide managing partner et CEO de Bain & Company, devenant le premier Européen à occuper ce poste. Âgé de 52 ans, il a rejoint l’entreprise en 2000 et a également travaillé chez Procter & Gamble. Il succède à Manny Maceda, qui était en poste depuis 2018.

ANNAIK JUHUETTE-JOUENNE est nommée directrice générale du pôle de compétitivité Capenergies. Ingénieur de formation, elle a débuté dans le secteur bancaire à New York avant de rejoindre EDF-GDF en 1995, où elle a exercé divers postes de management pendant près de 25 ans. Directrice déléguée à la Direction Commerce Méditerranée depuis 5 ans, elle prend la tête de Capenergies, qui compte 520 adhérents et soutient des projets innovants pour accélérer la transition énergétique.

CAMILLE LEBRE devient Social Creative Lead de Brainsonic. Débutant comme Social Media Manager pour gérer le budget Microsoft, il a ensuite orchestré des campagnes pour Pétrole Hahn et Motorola. Son succès l’a conduit à devenir Social Media Strategist, collaborant avec Jean-François Goize sur des projets pour Lenovo et TUI, avant d’être promu à son nouveau poste.

ANTOINE-BENJAMIN LEQUERTIER est nommé co-CEO de Welcome to the Jungle, aux côtés de Jérémy Clédat. Il a rejoint l’entreprise en 2021 en tant que chief marketing officer. Il a occupé des postes chez Google, Apple, et Facebook.

NELLY LESAGE est promue rédactrice en chef de Numerama. Elle a rejoint ce média en 2017 comme rédactrice spécialisée en nouvelles technologies et a évolué vers des postes de cheffe d’édition et rédactrice en chef adjointe. Avant Numerama, Lesage a travaillé pour Actu Toulouse et Melty, et est membre de l’Association des journalistes scientifiques de la presse d’information.

VICTOIRE RIVATON rejoint FlexAI en tant que directrice des affaires publiques et de la communication. Après avoir dirigé la communication chez Malt de septembre 2020 à janvier 2024, elle intègre FlexAI, une start-up française spécialisée dans les infrastructures d’IA, qui a récemment levé 28,5 millions d’EUR auprès d’investisseurs européens.