Smart Buildings: Vizcab lève 1,2 million d’euros auprès de la Banque des Territoires

La startup lyonnaise spécialisée dans les outils de construction de bâtiments bas carbone Vizcab lève 1,2 million d’euros auprès de la Banque des Territoires et A/0 Proptech. Lauréat du concours I-nov Vague 6, Vizcab a également obtenu un financement de 426 000 euros auprès de l’ADEME. Il avait déjà levé 1,6 million d’euros en juin 2020. Fondé en 2017 par Guillaume Lafont et Thomas Jusselme, Vizcab développe et commercialise des solutions SaaS d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour les professionnels du bâtiment, sensibles à la construction bas carbone.

La startup lyonnaise a notamment développé Vizcab Explo, qui permet d’aider à bâtir des stratégies énergie carbone, ou encore Vizcab Eval, un logiciel de calcul ACV pour optimiser et valider l’atteinte des niveaux carbone dits « réglementaires ». Ce nouveau financement lui permettra de lancer son nouveau produit destiné à faciliter la production et la promotion de données environnementales. Baptisé Filtr, cet outil arrive sur le marché alors que la réglementation environnementale 2020 va entrer en vigueur en janvier prochain, obligeant le secteur du bâtiment à avoir une comptabilité carbone pour les nouvelles constructions.

«Le projet Filtr va permettre d’accélérer la production de bâtiments à faible impact environnemental et de contribuer à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation RE2020 en fournissant aux acteurs du secteur de la construction les outils nécessaires au calcul de l’empreinte carbone », commente Géraldine Welter, directrice adjointe du département Transition Numérique de la Banque des Territoires. « Cet investissement complémentaire de la Banque des Territoires, réalisé dans le cadre du plan de relance de l’économie, s’inscrit dans sa stratégie d’accompagnement des territoires et du logement social dans leur transition écologique ».

Vizcab revendique à ce jour plus de 1 000 utilisateurs et emploie 17 personnes. La startup compte parmi ses clients des sociétés emblématiques du secteur à l’instar d’Icade, Egis, Green Soluce, Qualitel, Apave, Nexity, ou encore Vinci.

Vizcab: les données clés

Fondateurs : Guillaume Lafont et Thomas Jusselme

Création : 2017

Siège social : Lyon

Secteur : construction, Smart Buildings

Financement : 1,2 million d’euros auprès de la Banque des Territoires et A/0 Proptech.