Marketing mobile: quelles tendances pour 2021?

En matière de marketing mobile, beaucoup de tendances s’affirment et se renforcent avec la reprise, constate Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa chronique du jour. Pour faire un tel constat, il s’appuie sur l’impressionnante compilation de chiffres et de statistiques délivrée par la Mobile Marketing Association France dans son baromètre 2021. «Et le grand gagnant du contexte sanitaire, c’est le paiement mobile!», explique Jean-Luc Raymond. En 2020, 38% des Français ont utilisé une solution de paiement mobile. C’est 10 points de plus qu’en 2019 et 20 points de plus qu’en 2018. 49% des Français comptent utiliser à l’avenir le paiement par mobile pour payer dans un commerce, et jusqu’à 79% pour les 18 à 24 ans.

Par ailleurs, deux tendances sociales s’affirment. En ce qui concerne l’usage, c’est sur les réseaux sociaux que le temps passé sur mobile est le plus élevé et continue le plus d’augmenter, avec 1 882 minutes en décembre 2020, soit +42% par rapport à décembre 2019. Parmi ces plateformes, TikTok dépasse Facebook et voit son temps passé augmenter de 71% entre 2019 et 2020, poursuit Jean-Luc Raymond. Autre fait étonnant: le grand retour du SMS.

Retrouvez tous les détails dans la chronique diffusée en entière dans l’émission. Jean-Luc Raymond raconte aussi comment le camping Sylvamar de Labenne-Océan dans le dans le sud-ouest des Landes révolutionne son approche client avec le tout numérique et revient sur les raisons du succès des podcasts.