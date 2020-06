Transition énergétique: Vizcab lève 1,6 million d’euros pour accélérer la commercialisation

Vizcab, spécialisé dans les outils de construction de bâtiments bas carbone, lève 1,6 million d’euros auprès de la Banque des Territoires et d’A/O Proptech. La startup revendique près de 700 utilisateurs sur sa plateforme et s’apprête à accélérer.

Lancé en 2017 par Guillaume Lafont et Thomas Jusselme, Vizcab développe et commercialise des solutions SaaS d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) pour les professionnels du bâtiment, sensibles à la construction bas carbone. Parmi ses outils, la startup a développé notamment Vizcab Explo, qui permet d’aider à bâtir des stratégies énergie carbone, ou encore Vizcab Eval, un logiciel de calcul ACV pour optimiser et valider l’atteinte des niveaux carbone dites « réglementaires ».

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup lyonnaise ambitionne d’accélérer la commercialisation de ses outils. « Cette levée de fonds va nous permettre de consolider notre avancée technologique, de structurer nos équipes mais également de passer à la vitesse supérieure en terme de commercialisation et de présence, d’abord sur le marché français, puis à moyen terme sur le marché européen », commente Guillaume Lafont, CEO de Vizcab.

Vizcab: les données clés

Fondateurs : Guillaume Lafont et Thomas Jusselme

Création : 2017

Siège social : Lyon

Secteur : construction, Smart Buildings

Financement: 1,6 million d’euros auprès de La Caisse des Dépôts et d’A/O Proptech