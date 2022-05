Travailleurs indépendants : comment Brigad veut renforcer le secteur de la santé

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Face à la pénurie de personnel et le nombre croissant de patients, les établissements de santé ont besoin d’adapter et de renforcer leur organisation en faisant appel à des talents externes. C’est dans ce contexte que Brigad a déployé une application de mise en relation entre des établissements de l’hôtellerie-restauration, du sanitaire et du médico-social, avec des professionnels indépendants.

« Depuis maintenant deux ans, nous rencontrons beaucoup de difficultés sur le recrutement, probablement lié au Covid », explique Gaëlle Nirde, Responsable RH à l’IME La Nichée. « C’est très compliqué de trouver des professionnels ».

Le constat est le même à la Cité Jacques Descamps, un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) destiné à accueillir et accompagner des adultes présentant des troubles du spectre de l’autisme. « Je travaille ici depuis 10 ans. Depuis deux ou trois ans, nous rencontrons également des problèmes de recrutement », ajoute Sylvie Bernard, responsable administrative.

Retrouvez l’interview complète de Gaëlle Nirde et Sylvie Bernard :

Lancé en 2015, Brigad intervient pour mettre en relation des structures comme des restaurants ou établissement hospitaliers, avec des freelances. L’entreprise connecte par exemple des auxiliaires de vie, des aide-soignants, des infirmiers mais aussi des experts de la restauration en milieu hospitalier avec des entreprises du secteur (EHPAD, centres d’accueil, SIAD, maisons de retraite…). Un outil plus que nécessaire depuis la pandémie de Covid.

« Après la pandémie, je me suis aperçue que j’étais très fatiguée. Il y a eu beaucoup de pression », raconte Prusia Denga, devenue infirmière libérale. Elle s’est inscrite sur Brigad pour démarrer son aventure libérale. « J’étais agréablement surprise par la plateforme. Je ne suis pas toujours à l’aise avec les outils informatiques mais Brigad m’a accompagnée dans mon inscription. J’ai très vite reçu des propositions ».

Retrouvez l’interview complète de Prusia Denga, infirmière libérale utilisatrice de Brigad :