[Livre blanc] Le guide de survie dans un monde sans cookies

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Avec la suppression des cookies tiers en 2023, les spécialistes du marketing sont confrontés à de nombreux défis pour créer des campagnes marketing attractives. La principale problématique des entreprises est de déterminer comment continuer à offrir des expériences personnalisées et mesurer le ROI, tout en gardant la conformité.

Téléchargez ce kit d’outils de OneTrust pour apprendre pourquoi les cookies tiers sont supprimés, quelles solutions sont disponibles, et comment mettre la protection des données et la confiance des consommateurs au premier plan tout en évoluant dans un monde sans cookies tiers.

Le kit d’outils comprend :

Un eBook : le guide pour un monde sans cookies

: le guide pour un monde sans cookies FAQ : Toutes les questions que vous vous posez sur la fin des cookies tiers

: Toutes les questions que vous vous posez sur la fin des cookies tiers Fiche technique : Les données first-party

Rejoignez notre webinar « La fin des cookies tiers, comment survivre »

Télécharger le livre blanc

Online Form – [LB – OneTrust] Le guide de survie dans un monde sans cookies



« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société ONE TRUST et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »