Trésorerie prévisionnelle, EBE : les éléments financiers clés à présenter pour obtenir un PGE

A ce jour, 48 milliards d’euros ont été accordés aux entreprises à travers les Prêts Garantis par l’Etat (PGE). Mais quelle est la bonne procédure à suivre et quelles sont les alternatives en cas de refus. Nous faisons le point avec Augustin Marcotte, cofondateur de Smash qui accompagne les fonctions supports telles que les services financiers et RH des entreprises. »Pour son dossier de PGE présenté à la banque, il est important de réaliser une petite présentation de l’entreprise, revenir sur les difficultés liées au Covid-19 et les mesures qui ont été prises telles que le recours au chômage partiel, l’obtention du report des paiement des charges sociales. On aime bien mettre en avant la trésorerie prévisionnelle avec et sans Covid-19 pour montrer le delta et le besoin de l’entreprise qui doit être financé par la banque », met en avant Augustin Marcotte, cofondateur de Smash qui a accompagné une quarantaine d’entreprises dans leur demande de PGE.

Retrouvez l’intégralité de l’interview d’Augustin Marcotte, cofondateur de Smash :

