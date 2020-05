[Decode Day RH] 4 bonnes raisons de dématérialiser vos processus RH

Aujourd’hui tous les services de l’entreprise se digitalisent. Les Ressources Humaines ont elles aussi une carte à jouer dans cette évolution et doivent s’emparer du changement pour l’adapter à leurs besoins. Mais par où et comment commencer ? La dématérialisation des processus RH est un moyen parfait de mettre le pied à l’étrier et commencer une transformation numérique en douceur. Vous découvrirez durant ce webinar : Les processus RH simples à dématérialiser

4 bonnes raisons de se lancer dans un projet de dématérialisation RH : retour sur investissement chiffré, impacts sur la marque employeur, sur la conformité légale de l’entreprise et mise en place rapide.

des témoignages clients concrets vous seront présentés pour illustrer chaque point.

Ce webinar sera présenté par :

Ce webinar fait partie de notre programme Decode Days.

Online Form – [Decode Day RH] 28 mai

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des webinars. Les destinataires des données sont les sociétés intervenantes de Decode Day RH: Primobox, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »