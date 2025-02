Wavo lève 3,5 millions d’euros avec le soutien de Tony Parker pour financer les stocks des TPE/PME sans dette.

Contraintes par des lignes de crédit limitées et des exigences bancaires strictes, les TPE et PME, en particulier celles évoluant dans le commerce et l’économie circulaire, peinent à financer leurs stocks, élément pourtant essentiel à leur développement. Wavo propose une alternative inédite : un modèle sans dette, fondé sur la titrisation.

Une alternative aux financements bancaires traditionnels

L’obtention de financements pour constituer un stock repose traditionnellement sur deux solutions : le prêt bancaire ou le crédit fournisseur. Dans les deux cas, les entreprises voient leur capacité d’endettement entamée, ce qui freine leur croissance et limite leurs marges de manœuvre.

Wavo s’affranchit de cette contrainte en assumant temporairement la propriété des stocks avant de les céder progressivement aux entreprises au fur et à mesure de leurs ventes. « Nous agissons comme un fournisseur temporaire qui porte le stock pour nos clients », explique Julien Decherf-Mathiolon, CEO et cofondateur de Wavo. « Nous leur permettons de transformer leurs ambitions en opportunités concrètes, sans les contraintes de la dette. »

Cette approche permet aux TPE/PME de préserver leur trésorerie tout en sécurisant leurs approvisionnements. Elle s’aligne sur les cycles de vente des entreprises, évitant ainsi les charges fixes associées aux remboursements de prêts classiques.

Un modèle fondé sur l’analyse des performances des stocks

Au cœur de la solution développée par Wavo, un algorithme évalue la performance des stocks financés en fonction de plusieurs paramètres : vitesse de rotation des produits, marges générées et potentiel de revente. Cette capacité d’analyse permet de calibrer les financements et d’ajuster les conditions d’achat en fonction des tendances du marché.

Depuis son lancement, la plateforme a déjà financé plus de 2 millions d’euros de produits, couvrant une valorisation totale de 10 millions d’euros dans des secteurs variés tels que le reconditionnement d’équipements électroniques, les panneaux solaires et les instruments de musique.

Cette approche séduit des entrepreneurs qui, jusqu’à présent, peinaient à financer leurs stocks sans grever leur trésorerie. Guillaume Kessler, luthier et utilisateur de Wavo, témoigne : « Avec cette solution, j’ai pu participer à des enchères et acquérir un instrument que je n’aurais pas pu financer autrement. Cela me permet d’élargir mon offre sans compromettre mes liquidités. »

Un premier tour de financement de 3,5 millions d’euros pour accélérer l’adoption du modèle

Wavo vient de finaliser une levée de fonds de 3,5 millions d’euros en seed, menée par Clint Capital avec la participation de Kima Ventures, HUB612 Participations (Caisse d’Épargne Rhône-Alpes), Tony Parker et plusieurs business angels. Ce financement vise à accélérer l’adoption de la solution par les TPE/PME françaises et à renforcer les outils d’analyse de la plateforme.