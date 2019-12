Une amende de 150 millions d’euros infligée à Google en France pour abus de position dominante

L’Autorité de la concurrence a infligé 150 millions d’amende à Google pour un abus de position dominante sur le marché de la publicité liées aux recherches (Google Ads), a-t-elle annoncé vendredi.

L’Autorité, qui n’avait encore jamais sanctionné le géant américain, a également enjoint Google à « clarifier les règles de fonctionnement de sa plateforme publicitaire Google Ads et des procédures de suspension des comptes » de certains annonceurs.

« C’est la troisième sanction » la plus importante jamais prononcée pour abus de position dominante par l’Autorité de la concurrence, a précisé dans une conférence de presse Isabelle De Silva, la présidente de l’Autorité. « Quand on a de grands pouvoirs, on a de grandes responsabilités », a estimé Mme De Silva. « Il est parfaitement légitime qu’un opérateur comme Google ait des règles » d’accès à son service de publicité liées aux recherche, a-t-elle dit.

« Mais il faut que ces règles soient claires (…), qu’elles ne soient pas à la tête du client» ou appliquées « de façon erratique», a-t-elle ajouté. « La position dominante de Google est extraordinaire » sur le marché de la publicité liée aux moteurs de recherche, a-t-elle souligné. « On estime cette part de marché entre 90 et 100%, certains estiment qu’elle est plus proche de 95% que de 90% », a-t-elle ajouté.

Le flou sur les règles appliquées par Google vis à vis des annonceurs « a pu décourager le développement de sites innovants », a souligné l’Autorité de la concurrence dans son communiqué. « Google devra présenter dans les 2 mois un rapport détaillant les mesures et procédures qu’elle compte mettre en oeuvre pour se conformer aux injonctions », a précisé l’Autorité.