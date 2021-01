Virtuelle ou Augmentée, une nouvelle réalité

La réalité augmentée et la réalité virtuelle ne sont pas des concepts nouveaux. Cela fait des années qu’on nous dit qu’ils vont venir révolutionner notre quotidien et remplacer nos smartphones. Malgré ces promesses, on ne constate pas encore une adoption massive… Alors est-ce que l’heure de gloire de la VR et la AR est arrivée ? Pourquoi les prochaines années pourraient-elles voir l’avènement d’une nouvelle réalité ? Sera-t-elle virtuelle ou augmentée ? A quoi faut-il donc s’attendre ?

