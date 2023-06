Vision OS, le système d’exploitation du casque de réalité virtuelle d’Apple

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Apple a présenté lundi son premier casque de réalité « mixte » (virtuelle et augmentée), baptisé « Vision Pro », un terrain où le fabricant de l’iPhone était attendu depuis des années, actuellement dominé par Meta.

« Mélanger les contenus numériques avec le monde réel va permettre de créer de nouvelles expériences, comme nous n’en avons jamais vues », a lancé Tim Cook, le patron d’Apple, avant de dévoiler ce « nouveau produit révolutionnaire », avec l’emphase habituelle du géant américain des technologies.

Il n’a pas immédiatement révélé le prix du nouvel appareil. Avant la présentation officielle, plusieurs experts l’ont estimé aux alentours de 3.000 dollars.

L’Apple Vision Pro est doté de 12 caméras, de cinq capteurs et de six micros, ainsi que d’une couronne numérique. Il est alimenté par une puce M2 et une nouvelle puce R1. Les spécifications mentionnent également des lentilles Zeiss pour la correction de la vision. Il est conçu pour offrir une interface utilisateur entièrement en trois dimensions, contrôlée par les moyens d’interaction les plus naturels et les plus intuitifs possibles : les yeux, les mains et la voix de l’utilisateur. Apple Vision Pro peut transformer n’importe quel espace en une salle de cinéma personnelle avec un écran donnant l’impression de mesurer 30 mètres de large

Ce qui a surtout retenu notre attention c’est Vision OS le nouveau système d’exploitation d’Apple

Au delà du premier modèle de casque, c’est surtout la motorisation logicielle qui est fondamentale. Baptisé Vision OS, le système d’exploitation est une évolution de macOS, iOS, et iPadOS et qui va permettre de créer un écosystème d’applications comme Apple a su le faire avec iOS le système d’exploitation de l’iPhone (lire notre article Comment Apple a créé un écosystème de 1,1 trillion de dollars avec l’App Store?)

Interface en trois dimensions : Vision OS intègre une interface utilisateur en trois dimensions. Cette interface permet aux applications de s’étendre au-delà des frontières d’un écran traditionnel, offrant une expérience utilisateur plus dynamique et immersive. Les applications peuvent être placées à côté les unes des autres et être ajustées pour atteindre la taille optimale, offrant de nouvelles possibilités de multitâche​​.

Intégration avec le matériel Apple existant : Vision OS permet aux utilisateurs d’intégrer les capacités de leur Mac à Vision Pro sans fil, pour créer un écran 4K géant, privé et portable. Cela offre aux utilisateurs un espace de visionnage infini, un accès à leurs applications préférées et de nouvelles façons de faire du multitâche. De plus, le support du Magic Keyboard et du Magic Trackpad est inclus, permettant aux utilisateurs de configurer un environnement de travail optimal​​.

Expériences de divertissement : Vision OS transforme l’Apple Vision Pro en un puissant appareil de divertissement. Avec deux écrans ultra-haute résolution, l’appareil peut transformer n’importe quel espace en une salle de cinéma personnelle avec un écran donnant l’impression de mesurer 30 mètres de large. Les utilisateurs peuvent également jouer à plus de 100 jeux sur Apple Arcade, avec une expérience audio incroyablement immersive et un support pour les manettes les plus répandues​1​.

Environnements immersifs : Vision OS propose une fonctionnalité appelée « Environments » qui permet aux utilisateurs d’étendre leur monde au-delà des dimensions d’une pièce physique avec de magnifiques paysages dynamiques. Un tour de la Digital Crown permet à l’utilisateur de contrôler son niveau de présence ou d’immersion dans un environnement​1​.

Compatibilité native avec les applications iPad et iOS : Au lancement, Vision OS offre une compatibilité native avec toutes les applications iPad et iOS existantes, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à leurs applications préférées dans un environnement entièrement nouveau.

Cadres de développement familiers : Vision OS propose des cadres de développement familiers pour la création d’applications, ce qui facilite la transition pour les développeurs qui souhaitent concevoir des applications pour cette nouvelle plateforme.

Numérisation faciale : Vision OS comprend une fonctionnalité de numérisation faciale qui permet de créer des avatars en temps réel qui ressemblent véritablement à l’utilisateur.

Performance soutenue par les puces M2 et R1 : L’Apple Vision Pro est alimenté par la puce M2 d’Apple pour les performances générales et par la puce R1 pour les spécificités du suivi spatial et de la réalité augmentée.

Moteur audio de ray tracing spatial : Vision OS comprend un moteur audio de ray tracing spatial qui fournit des paysages sonores en 3D de qualité supérieure.

Lecture et enregistrement vidéo en 3D : Les utilisateurs peuvent lire et enregistrer des vidéos en 3D, ce qui offre une expérience de visualisation plus immersive.

Suivi des yeux IR EyeSight et fonctions de présence : Le système de suivi des yeux IR EyeSight permet à l’appareil de savoir où l’utilisateur regarde, et les fonctions de présence donnent aux utilisateurs l’impression d’être véritablement immergés dans leur environnement numérique.

Suivi des mains et contrôle vocal : Vision OS comprend également le suivi des mains et le contrôle vocal, ce qui permet aux utilisateurs d’interagir avec l’interface de manière plus naturelle.

Interface familière mais entièrement nouvelle : Bien que Vision OS offre une expérience utilisateur entièrement nouvelle, l’interface est conçue pour être familière aux utilisateurs d’iOS, macOS et iPadOS.

Interfaces qui projettent des ombres : Pour ajouter à la sensation d’échelle et de profondeur, les interfaces dans Vision OS projettent des ombres.

Interfaces mobiles dans l’espace 3D : Les utilisateurs peuvent déplacer les interfaces dans l’espace 3D, ce qui offre une expérience utilisateur plus dynamique.

Multitâche avec le moteur 3D Multi-App : Les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois dans de nombreuses fenêtres de réalité augmentée avec le moteur 3Dquote

Synchronisation avec le MacBook pour un affichage 4K en AR n’importe où : Vision OS peut synchroniser avec votre MacBook pour fournir un affichage 4K en réalité augmentée, où que vous soyez.

Interaction avec le clavier virtuel ou dictée audio pour l’entrée : Les utilisateurs peuvent interagir avec un clavier virtuel ou utiliser la dictée audio pour entrer du texte.

Plus de 100 titres Apple Arcade prêts à jouer au lancement : Les utilisateurs auront accès à plus de 100 jeux Apple Arcade au lancement, tous prêts à être joués dans l’environnement immersif de Vision OS.