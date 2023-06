Groupe Positive (Sarbacane) renforce sa position en acquérant Signitic, spécialiste de la gestion des signatures mail

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Groupe Positive, la société derrière la suite Sarbacane, spécialiste de l’emailing, du SMS et de l’automation, a récemment effectué une acquisition importante. L’entreprise, anciennement connue sous le nom de Groupe Sarbacane, a annoncé l’acquisition de Signitic, une société basée à Lyon et spécialisée dans la gestion des signatures email. Il s’agit de la cinquième opération de croissance externe réalisée par Groupe Positive au cours des trois dernières années, et la deuxième en 2023.

Avec l’acquisition récente de Signitic, le Groupe Positive vise à consolider sa position sur le marché européen des solutions de communication digitale pour les entreprises. La société s’est fixée l’objectif ambitieux d’atteindre un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros d’ici 2026.

Stratégie d’acquisition

La stratégie d’acquisition mise en œuvre par Groupe Positive répond à un double objectif. D’une part, elle permet à l’entreprise d’élargir son offre de produits en intégrant l’expertise spécialisée de Signitic. D’autre part, elle lui permet de renforcer sa présence sur le marché européen et d’atteindre une masse critique nécessaire à une croissance soutenue.

Cette dernière acquisition fait suite aux succès précédents du Groupe Positive, qui a acquis deux autres entreprises depuis sa levée de fonds de 110 millions d’euros en novembre 2022. La première acquisition était celle de Marketing1by1, une entreprise basée à Lille spécialisée dans le traitement des données clients. La seconde était celle de 4Dem, une société italienne spécialisée dans l’email marketing.

Lancement de Sarbacane Suite

En avril 2023, Groupe Positive a également dévoilé la septième version de son logiciel phare, Sarbacane. Cette suite logicielle tout-en-un offre des fonctionnalités pour le marketing par email, les campagnes SMS et l’automatisation du marketing. Le lancement de Sarbacane Suite représente une nouvelle étape dans l’engagement du Groupe Positive à fournir des solutions logicielles de pointe à ses clients.

