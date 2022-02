Voitures d’occasion: Cazoo récolte 630 millions de dollars après son entrée sur le marché français

La startup britannique Cazoo, spécialisée dans la réparation et la vente de voitures d’occasion en ligne lève 630 millions de dollars sous la forme d’actions convertibles, auprès de Viking Global Investors, avec la participation de plusieurs actionnaires existants, dont Mubadala Investment Company, D1 Capital et Willoughby Capital, ainsi que d’autres investisseurs nouveaux et existants. L’entreprise souhaite ainsi soutenir sa croissance et son expansion au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Pour rappel, Cazoo est présent en France depuis la fin de l’année 2021.

Cazoo voit le jour en 2018 sous l’impulsion d’Alex Chesterman, fondateur de LoveFilm, un site de location de films en streaming et de jeux vidéo, racheté par Amazon pour étoffer son offre Prime Vidéo face à Netflix, ainsi que de Zoopla, une plateforme immobilière. Cazoo développe quant à lui une plateforme d’achat de voitures d’occasions. À l’instar de Vroom aux États-Unis, la startup britannique achète, restaure puis revend ses véhicules aux particuliers.

Cazoo revendique un chiffre d’affaires en hausse d’environ 300% à plus de 665 millions de livres sterling et environ 49 500 unités vendues en 2021. La startup ambitionne de dominer ce marché estimé à plus de 475 milliards de livres sterling au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. « Nous sommes maintenant très bien financés pour les années à venir pour continuer à capitaliser sur cette opportunité et offrir la meilleure expérience d’achat et de vente de voitures pour les consommateurs à travers le Royaume-Uni et l’Europe », commente Alex Chesterman.