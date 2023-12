WE MAINTAIN poursuit son ascension à l’international avec MTR LAB

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Fondée en France en 2017, WEMAINTAIN réinvente la maintenance traditionnelle grâce à sa plateforme digitale avancée, combinant expertise IoT et opérations sur le terrain. Elle offre une surveillance en temps réel et à distance, ainsi qu’une maintenance prédictive, prescriptive et préventive des équipements urbains tels que les ascenseurs et les escalators.

Avec 65% de ses activités à l’international, et fort de l’expérience de ses trois cofondateurs Benoit Dupont, Jade Francine et Tristan Foureur, la startup se fond dans le décor et participe à des appels d’offres qui la positionnent aux cotés d’acteurs à la taille sans commune mesure, Koné, Otis, Schindler ou encore Thyssen.

Avec plus de 2 500 bâtiments dans son portefeuille de maintenance, les solutions d’IoT de WEMAINTAIN offrent aux gestionnaires de parc immobilier des résultats probants en terme d’économies d’énergie avec des baisses moyennes de 30 % par an sur les ascenseurs fréquemment utilisés et en terme opérationnel avec une réduction de 20 % des pannes sur les sites à forte densité. Aujourd’hui la proptech accompagne les plus grands acteurs du transport dont le Groupe ADP, la SNCF et Keolis.

A l’occasion d’un partenariat avec MTR Lab qui prend une participation minoritaire dans l’entreprise, nous recevons Jade FRANCINE, la co fondatrice de WEMAINTAIN pour faire le point sur le développement de la startup.