Le Top 5 des métiers les plus payés dans l’IA en France / WE MAINTAIN poursuit son ascension / LOBBY en groupe

Vers une réglementation européenne contre l'addiction aux plateformes numériques Le PARLEMENT EUROPÉEN a pris une mesure décisive pour combattre l'addiction aux plateformes numériques, notamment les réseaux sociaux, en adoptant un rapport à une écrasante majorité lors d'une session plénière à Strasbourg le 12 décembre 2023. Cette initiative, soutenue par 545 voix pour et seulement 12 contre, vise à introduire des réglementations similaires à celles existantes pour les drogues, l'alcool, le tabac et les jeux d'argent. La Commission du Marché intérieur et de la Protection des consommateurs (IMCO) a travaillé sur cette résolution, ciblant les techniques de captation de l'attention des utilisateurs pour les inciter à passer plus de temps sur les plateformes. L'eurodéputée écologiste Kim van Sparrentak, rapporteure de l'initiative, souligne les effets similaires de ces plateformes sur le cerveau à ceux des machines à sous. Le rapport met en avant les risques pour la santé mentale liés à un temps d'écran excessif et appelle à l'adoption de nouvelles règles européennes. Il invite la Commission européenne à revoir des législations existantes, comme la directive sur les pratiques commerciales et les droits des consommateurs, pour lutter contre les conceptions addictives. Cette démarche est une première étape vers la loi sur l'équité numérique (Digital Fairness Act) et positionne l'UE comme pionnière mondiale dans la lutte contre l'addiction aux services en ligne. L'IA générative au service de la MedTech IKTOS, une entreprise française spécialisée en IA générative, a inauguré un laboratoire aux Ulis, automatisant la synthèse chimique pour accélérer le développement des médicaments. Objectif : réduire de 50% le temps et les coûts (actuellement entre 50 et 100 M€) pour développer un candidat médicament. Avec 60 collaborateurs et un CA de 5 M€, Iktos combine une plateforme de développement en IA et une unité robotique pour des processus autoapprenants. Cette innovation vise à autonomiser la drug discovery, un domaine encore émergent avec seulement une dizaine de molécules IA-conçues atteignant le stade préclinique. Iktos, soutenant une soixantaine de programmes de recherche, prévoit une augmentation de capital en 2024 pour développer ses propres traitements en oncologie. Lobbying groupé. Google, Meta, Qualcomm et sept autres entreprises technologiques ont formé la Coalition for Open Digital Ecosystems, une initiative visant à promouvoir les écosystèmes numériques ouverts dans l'Union européenne. Cette coalition vise à encourager l'innovation et la compétitivité dans le secteur numérique européen. L'IA dans les services publics en France : encore! Les premiers tests de l'Intelligence Artificielle (IA) dans les SERVICES PUBLICS de notre pays ont reçu des retours positifs, avec 70% des agents et 74% des usagers satisfaits. Cette expérimentation, lancée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a réduit le temps de réponse moyen à des questions précises de 7 à 3 jours. L'IA, intégrée dans le programme Services Publics+, est également en cours de développement pour un outil souverain d'IA générative nommé Albert, destiné à être déployé dans les 2 600 points d'accueil France services.

EN BREF HN Services, une entreprise de services du numérique (ESN) familiale et indépendante, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société INFOCOM Group, un cabinet de conseil et d’ingénierie en informatique. Cette opération marque la première acquisition externe de HN Services depuis sa création en 1983. En 2022, HN Services a enregistré un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros, soit une augmentation de 100% sur cinq ans. L’entreprise compte 1 770 collaborateurs répartis sur 10 sites en France (Charenton, qui est également le siège social, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lille, Nantes) et en Europe (Bucarest, Lisbonne, Luxembourg, Madrid, Porto). LA MINUTE CYBER Cybermenaces en hausse : les petites entreprises au coeur du risque. Les cyberattaques visant les PME ont augmenté de manière significative, entraînant par ricochet des menaces accrues pour les grandes entreprises. Selon un rapport de CheckPoint, les attaques sur la chaîne d’approvisionnement ont connu une augmentation vertigineuse de 650 % en 2022. Cette stratégie permet aux hackers de s’introduire dans les réseaux de grandes entreprises via des PME moins sécurisées. La recrudescence de ces attaques souligne la nécessité d’une vigilance accrue en matière de cybersécurité, notamment dans le contexte d’une augmentation globale des cyberattaques de 38 % à travers le monde en 2022. Ces chiffres alarmants mettent en évidence l’importance cruciale pour les entreprises, indépendamment de leur taille, de renforcer leurs mesures de sécurité informatique. Cybercriminalité Nord-Coréenne : une menace mondiale. Face à la montée des cyberattaques nord-coréennes, qui ont volé 1,7 milliard de dollars en cryptomonnaies en 2022, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud renforcent leur coopération. La Corée du Nord, reconnue pour sa maîtrise en cybercriminalité, forme ses techniciens dès leur plus jeune âge. Ces cyberactivités financent des programmes nucléaires et de missiles balistiques, mettant en évidence l’expertise technique et la menace grandissante posée par Pyongyang dans le domaine de la cybersécurité mondiale. Crypto et fiscalité, un jeu de yoyo. FTX, la plateforme d’échange de cryptomonnaies, a demandé à l’IRS (Internal Revenue Service) des États-Unis de justifier sa réclamation concernant les impôts impayés de l’entreprise. Initialement, en avril 2023, l’IRS avait évalué le montant dû à 44 milliards de dollars. Cependant, en novembre, cette estimation a été réduite à 24 milliards de dollars. NUMBERS Le Top 5 des métiers les plus payés dans l’IA en France Nos confrères du Figaro ont obtenu auprès du cabinet de recrutement MICHAEL PAGE, le classement des métiers de l’IA les mieux rémunérés. Pour le top 5 : Directeur de l’innovation et de l’IA : avec un salaire supérieur à 110 000 EUR annuels brut, ce rôle est crucial dans les grandes entreprises et sociétés de Deep Tech, dirigeant la politique R&D liée à l’IA. Architecte Data : gagnant entre 85 000 et 95 000 EUR annuels brut, cet expert technique joue un rôle essentiel dans la gestion des données, indispensables au fonctionnement des IA. Ingénieur IA Robotique: avec un salaire de 60 000 à 80 000 EUR annuels brut, cet ingénieur combine compétences en mécanique, électronique et informatique IA, développant des chaînes de production automatisées et des robots intelligents. Ingénieur Big Data: gagnant entre 55 000 et 65 000 EUR annuels brut, il travaille sur les bases de données massives nécessaires au fonctionnement des IA. Ingénieur IA RPA (Robotic Process Automation) et Ingénieur IA Deep Tech: avec un salaire de 50 000 à 70 000 EUR annuels brut, ces ingénieurs se concentrent respectivement sur le développement de logiciels pour tâches répétitives et sur des projets de rupture dans les technologies de pointe. Ces chiffres montrent non seulement la variété des compétences requises dans le domaine de l’IA, mais aussi l’attractivité croissante des salaires, avec une estimation d’une hausse de 10 à 15% en 2024. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

APPLE envisage de produire plus de 50 millions d’iPhone par an en Inde au cours des 2 à 3 prochaines années, et visent à ce que le quart de la production mondiale d’iPhone soit réalisé en Inde d’ici la fin de la décennie.

Blackstone et Digital Realty ont annoncé la création d’une Joint Venture, prévoyant d’investir 7 milliards de dollars dans le développement de 10 centres de données répartis sur quatre campus à Francfort, Paris et en Virginie du Nord

Selon TrendForce, le chiffre d’affaires des 10 plus grandes fonderies de semi-conducteurs a augmenté de 7,9 % en 2023 pour atteindre environ 28,29 milliards de dollars au troisième trimestre. TSMC a pris la tête avec environ 17 milliards de dollars. Intel a fait son retour dans la liste pour la première fois depuis plusieurs trimestres, soulignant les évolutions dans le secteur des semi-conducteurs.

PIVOT, startup spécialisée dans la gestion des dépenses et d’approvisionnement, annonce un tour de table de 20 millions d’euros en série A, après un tour de pré-amorçage de 5 millions d’euros en avril 2023.

LES LEVEES DE FONDS A l’ETRANGER:

LINE NEXT , filiale de Line Corporation spécialisée dans les NFTs et comptant 5,5 millions d’utilisateurs à l’échelle mondiale, a levé 140 millions de dollars dans un tour de financement dirigé par Crescendo Equity Partners, soutenu par Peter Thiel. TRUE ANOMALY , une startup spécialisée dans la conception de matériel et de logiciels pour les systèmes de reconnaissance spatiale militaire et de renseignement, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de série B dirigé par Riot Ventures.





SOFINNOVA PARTNERS, une société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie s’associe à Gustave Roussy, le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et le quatrième au niveau mondial, pour une collaboration stratégique dans le cadre de Sofinnova Biovelocita.

Cette alliance vise à accélérer le développement de startups issues de la recherche scientifique et médicale de Gustave Roussy. Elle combine les compétences uniques de chaque entité pour stimuler la croissance des biotechs innovantes en oncologie.

AXELEO CAPITAL, après avoir lancé AXC2 en juillet 2022, annonce son closing final, atteignant 73 millions d’euros. Ce fonds est spécialement conçu pour financer la nouvelle génération de startups technologiques en phase d’amorçage, ciblant des domaines de pointe tels que la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les innovations en matière de données, la blockchain et la fintech.

Avec des premiers investissements (seed) allant de 0,2 à 2 millions d’euros, AXC2 se concentre sur des entreprises prometteuses en France et en Europe de l’Ouest. Jusqu’à présent, le fonds a investi dans 14 startups et a réalisé une première cession positive. Cette réussite est en grande partie due au soutien de plus de 150 investisseurs, incluant des partenaires historiques d’Axeleo Capital.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

SPENDESK annoncé la nomination de STEPHANE DEHAIES en tant que Président de Spendesk Financial Services. Cette filiale se spécialise dans les produits et services de paiement au sein du groupe. Avec cette nouvelle fonction, Stéphane Dehaies intègre également le Comité Exécutif de Spendesk.

LUIS ALVES prend le poste de Directeur Administratif et Financier de Scaleway. Luis Alves a rejoint le Groupe Iliad en 2004 en tant que Contrôleur de gestion Freebox puis a gravi les échelons pour devenir directeur du Contrôle de Gestion France du groupe en 2022.

MARLÈNE DOLVECK, directrice générale de SNCF Gares & Connexions depuis janvier 2020, est nommée directrice générale du groupe SNCF en charge de la transformation, en plus de ses fonctions. Elle est membre du comité des Présidents et du Comex du groupe SNCF.

SÉBASTIEN FAVRE, cofondateur de Vestiaire Collective devient PDG de la place de marché de ReSee, site de vente en ligne de luxe vintage. Il exercera auprès des fondatrices Sofia Bernardin et Sabrina Marshall. Fabre avait quitté Vestiaire Collective en 2019.

ANNE FICHEN est nommée conseillère en charge de la macroéconomie au cabinet du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire. ENArque et Magistrate financière à la Cour des comptes, elle était jusqu’alors Cheffe du bureau Fiscalité des ménages et taxation indirecte à la Direction Générale du Trésor à Bercy.

Bureau Veritas annonce la nomination de PHILIPP KARMIRES au poste de Vice-Président exécutif et Chief Digital Officer, un rôle nouvellement créé pour dynamiser les capacités numériques du Groupe.

