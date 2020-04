[Webinar] Comment Accor optimise la transmission de son savoir-faire grâce à un accès 24h/24 à son information

Avec plus de 5 000 hôtels répartis dans 111 pays, Accor est le leader mondial de l’hospitalité augmentée.

Le groupe souhaitait intégrer un outil permettant de transmettre de manière simple et efficace toutes les informations dont ses partenaires (architectes d’intérieur, franchisés, etc..) ont besoin pour le bon déroulement des phases de construction ou de rénovation des établissements. Découvrez comment Accor a pu mettre à disposition de l’ensemble des équipes quel que soit leur pays d’implantation, tous les documents techniques, marketing et administratifs nécessaires à ces activités et ce 24h/24 et de manière sécurisée. Au travers de ce webinar, découvrez comment : Accor met son information à disposition de ses équipes réparties dans 21 régions

les équipes disposent d’un accès plus rapide et simplifié à tous types de ressources

le groupe envisage la suite grâce à l’IA

Ce webinar sera présenté par: Eve Simon, Directrice des standards chez Groupe Accor Gregory Carlin, Platform Advocate chez Nuxeo

