[Webinar] Les bases du RGPD : Facteurs de confiance et de compétitivité

Durant ce webinaire, nous aborderons les fondamentaux du RGPD en passant par ses exigences et leur raison d’être. La mise en conformité n’est pas toujours un travail facile et peut présenter de nombreux obstacles, ce pourquoi nous vous présenterons également les bonnes pratiques pour la mise en place d’un programme de protection des données personnelles conforme et optimal. Pour finir, nous discuterons des réglementations en termes de gestion des cookies et des dernières recommandations de la CNIL sur ces derniers. Découvrez durant ce webinar découvrez : Le RGPD, quésako?

Retour sur les exigences fondamentales et leur raison d’être

Comment se mettre en conformité, étape par étape

L’actualité du moment: les cookies

Ce webinar sera présenté par: Victoria Gardin, Offering Manager chez OneTrust

