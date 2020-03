[Webinar] RGPD : Comment s’assurer de la conformité de vos fiches de traitement ?

L’étape de formalisation du registre est, pour beaucoup, chronophage, rébarbative et consommatrice en ressources. Pourtant, nombreuses sont les fiches de traitement que nous auditons qui ne sont pas conformes… Dans ce webinar, nous souhaitons vous partager les bonnes pratiques que nous utilisons lorsque nous animons des ateliers de formalisation du registre. Vous pourrez ainsi initier vos fiches de traitement de la meilleure des manière et, surtout, capitaliser sur les efforts ainsi dégagés pour faciliter la mise en conformité de votre entreprise. Lors de ce webinar, vous découvrirez comment: Sélectionner le bon fondement juridique pour chacune de vos fiches de traitement

Identifier les droits correspondants aux fondements choisis

Recenser et formaliser les mesures de protection

Identifier les destinataires des données personnelles

Détecter les flux transfrontaliers

Identifier les traitements qui devront faire l’objet d’une AIPD

Ce webinar sera présenté par: Alessandro Fiorentino, Head of Personal Data Protection Practice chez Infhotep

