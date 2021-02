[Webinar] Gestion des cookies: recommandations de la CNIL et mise en conformité

Le 1er octobre, la CNIL (autorité française de protection des données) a publié une version finale de ses recommandations pratiques pour l’utilisation des cookies et autres traceurs en conformité avec la directive “e-Privacy” et le RGPD. Les entreprises devront se mettre en conformité aux lignes directrices et recommandations de la CNIL avant le premier avril 2021, ce qui leur laisse désormais juste un peu plus d’un mois. Les entreprises doivent respecter à la fois la loi du 6 janvier 1978 et le RGPD pour se conformer aux obligations légales en matière de cookies et de suivi des utilisateurs en France. Ces deux lois n’étant pas toujours faciles à combiner dans le fonctionnement pratique quotidien du site web, c’est ici que la CNIL intervient avec ses lignes directrices et recommandations pour nous aider à comprendre comment les appliquer concrètement ensemble afin de maintenir l’interface du site web conforme mais (surtout) toujours fonctionnelle et ergonomique.

Durant ce webinaire, nous aborderons ces recommandations en détail, en listerons les exigences et discuteront des bonnes pratiques de mise en conformité. Nos experts OneTrust seront aptes à répondre à vos questions, tant légales que techniques.

Durant ce webinar, vous découvrirez :