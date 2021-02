[Livre Blanc] Transformation digitale: une histoire de culture et d’ambition

Qu’entend-t-on vraiment par « transformation digitale » ? Pour Philippe Silberzahn, professeur à emlyon business school et co-auteur du livre Stratégie Modèle Mental avec Béatrice Rousset, « il s’agit de repenser la façon de faire les choses, de remettre en question les modèles d’une organisation ». La transformation digitale est donc un projet organisationnel. Elle vise à pérenniser la structure en suivant le mouvement insufflé par les consommateurs et les pureplayers. Mais aussi à saisir de nouvelles opportunités, investir d’autres marchés jusque-là insoupçonnés et porteurs. Le dirigeant a alors un rôle complexe à jouer : il doit faire coexister le présent, le business model historique qui porte toujours ses fruits; et l’avenir, en amorçant ce virage numérique et en créant une culture digitale dans ses équipes. Trouver le chemin de la transformation digitale, c’est aussi l’ambition de ce livre blanc : vous aider à découvrir ses potentialités et ses impacts. Mieux la comprendre pour mieux l’anticiper et la vivre, en équipe.



