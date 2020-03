[Webinar] Les 5 grandes tendances 2020 de l’expérience client

La réussite d’une marque dépend de l’expérience client qu’elle fournit. Toutes les entreprises, qu’elle que soit leur taille, ont les moyens de fidéliser leurs clients à chaque interaction, de la vente initiale aux échanges avec le service client. Si elles ne le font pas, les clients les en tiendront pour responsables. La moitié des clients passent à un concurrent après une seule mauvaise interaction de service client et 80 % abandonnent une marque s’ils subissent plusieurs interactions négatives. Dans le benchmark Zendesk, notre indice de données sur plus de 45 000 entreprises qui utilisent Zendesk, nous avons examiné comment les entreprises peuvent fidéliser leurs clients. Lors de ce webinar, nous aborderons: Les principales tendances en matière d’expérience client pour 2020 d’après les données de 45 000 entreprises dans le monde ayant participé à nos enquêtes

Les données de performances pour vous permettre de comparer votre équipe à vos pairs

Les mesures à prendre pour fournir ce qu’attendent vos clients

Ce webinar sera présenté par: TDB

