[Webinar] Les 6 clefs pour optimiser sa gestion de contenu en entreprise

On estime qu’une équipe de 10 personnes perd en moyenne 6840 heures par an à chercher une information, ou à la dupliquer faute d’en connaitre l’existence. Dès lors, comment permettre aux collaborateurs de trouver plus rapidement une information quand le nombre de contenus, de partenaires, et de prestataires ne cessent d’augmenter ? Comment fluidifier et simplifier les processus opérationnels qui nous font perdre notre temps et notre énergie quand ces derniers n’ont jamais été aussi précieux ?

La réponse se trouve souvent sous notre nez, dans les tréfonds de notre outil interne (serveur, extranet, intranet, drive, ECM…), et il suffit de suivre quelques principes pour que sésame s’ouvre à nous. Vous découvrirez quelques conseils utiles pour vous aider à l’optimiser.