[Webinar] Comment Salesforce optimise ses investissements marketing avec Datorama ?

Salesforce est le leader mondial du cloud computing pour les entreprises. Salesforce est résolument ancrée dans l’innovation qu’apporte toutes les révolutions numériques comme l’intelligence artificielle, les objets connectés, les réseaux sociaux, la mobilité et aide les entreprises françaises à réussir leur transformation business.

Salesforce utilise Datorama, une nouvelle approche de l’analyse marketing pour générer de la croissance. Datorama permet d’avoir une vue complète et le contrôle en temps réel des performances des activités marketing Offline et Online. Fait par et pour des marketeurs Datorama apporte une couche d’intelligence artificielle vous permettant de prendre plus rapidement et facilement des décisions. Découvrez comment Salesforce utilise Datorama au quotidien.

Lors de ce webinaire, vous pourrez découvrir:

Comment Salesforce augmente le retour sur investissement, l’efficacité de ses campagnes marketing et sa croissance.

Démo Datorama : Connectez, analysez et agissez sur l’ensemble de vos données marketing dans un tableau de bord unique

Ce webinar sera présenté par: Laurent Nanchino, Account Executive chez Datorama Audrey Bayard, EMEA Marketing Manager chez Datorama

