[Webinar] Post-confinement : se taire encore ou reprendre la parole ?

Au travers de ce webinar, nous aborderons : Les grands patterns de prises de parole durant le confinement

Les nouvelles règles du jeu (de la communication)

Comment intégrer les nouvelles habitudes prises pour penser les tactiques marketing post-confinement ?

Les canaux qui seront saturés, ceux qu’il faudra privilégier… Si soudaine soit-elle, cette crise rebat les cartes de la communication, entre autres. Quand le contexte de crise dépasse notre terrain d’entendement/d’expression et prévaut sur nos schémas de communication classique, nous sommes déboussolés et c’est tout à fait normal.

Les questions se bousculent, l’éthique et l’empathie émergent en antagonismes parfois même du business… Si nous communiquons, allons-nous passer pour des opportunistes ? Si nous nous taisons, va-t-on nous oublier ? Difficile d’étalonner ses prises de parole lorsqu’il s’agit de soi et de son business.

Ce webinar sera présenté par: Cyril Dhénin, directeur associé chez Brainsonic Capucine Roche, CMO chez Letsignit Asha Sumputh, journaliste chez CNBC

