[Webinar] 5 réglementations sur la protection de la vie privée que les marketeurs doivent connaître en 2021

Les lois sur la protection de la vie privée ne sont peut-être pas toujours la priorité des spécialistes des marketeurs, mais cette nouvelle année est le moment idéal pour s’assurer que vous êtes à jour avec les nouvelles réglementations internationales en matière de protection des données personnelles. Veillez à ce que votre stratégie marketing 2021 n’enfreigne pas la loi. Mettez en place une stratégie centrée sur les consommateurs et le respect de leur vie privée, afin d’éviter des répercussions néfastes sur votre entreprise.

Joignez-vous à nous pour ce webinaire et découvrez comment les marketeurs sont en mesure de se conformer aux réglementations tout en conservant leur image de marque et en proposant des expériences nouvelles et attrayantes aux utilisateurs. Nous aborderons les implications et l’impact des réglementations sur l’industrie (notamment le RGPD, les recommandations de la CNIL, le CCPA, la LGPD, etc.). Nous discuterons également de différentes approches en matière de conformité tout en conservant des taux d’opt-in positifs.

Au cours de ce webinar, vous découvrirez: